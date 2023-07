Mar de belezas 'cria ponte' entre Minas e Curaçao, no Caribe

681

Willemstad, capital de Curaçao, foi listada como Patrimônio Mundial da UNESCO, em 1997, devido à sua história arquitetônica única e histórico cultural (foto: Tourist Board/Divulgação)



O mar verde-turquesa do Caribe está mais próximo de Minas. Desde a semana passada, Curaçao, a mais europeia ilha caribenha, recebe turistas brasileiros embarcando do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins . E esta ponte entre dois destinos já é fruto de parceria e intercâmbio turístico: será o momento de destacar o que os dois têm em comum: belas paisagens, patrimônios tombados, rica gastronomia e cultura diversa.

Um plano de ações que visam à promoção de Minas Gerais e de Curaçao de forma bilateral foi apresentado às autoridades do governo da ilha caribenha, na última quinta-feira (29), pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. De acordo com o secretário Leônidas Oliveira, o objetivo dessa iniciativa é realizar uma parceria mútua, capaz de internacionalizar os destinos turísticos para os públicos de ambos os países.





'Dois países antagônicos, um possui mar azul, é obviamente do Caribe e outro, um verde intenso e cachoeiras. Deslumbrantes. A Ilha do Caribe não possui água doce, mas possui um mar muito lindo. E ambos possuem coisas em comuns, que é uma identidade negra, africana, na sua origem, também indígena. E com forte relações com a Europa. E também uma gastronomia muito rica. Então, a proposta é cooperar na promoção dos dois destinos. Cooperar aprendendo um com o outro sobre a criação de destinos turísticos fortes na coquetelaria,no intercâmbio de artistas e da arte. É o acordo firmado e, que eu creio, que pode contribuir imensamente pra desenvolver Minas Gerais como um destino eminentemente turístico, assim como Curaçao já é. Gerando emprego e renda pra nossa população que é o objeto comum entre os dois países", conclui Leônidas Oliveira.





De acordo com o planejamento, as ações já devem começar no segundo semestre, e abrangem segmentos como a gastronomia, a coquetelaria, o marketing turístico e a cultura. Os trabalhos serão realizados a partir da parceria entre Secult, Curaçao Tourist Board, Sebrae, Azul Linhas Aéreas, Horeca e Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata).





Ministro de Curaçao, Ruisandro Cjintjie e o Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira estão confiantes no intercâmbio cultural entre os dois destinos (foto: Secult/Divulgação) O Ministro do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Ruisandro Cjintjie, durante a reunião realizada na capital Willemstad, recebeu com entusiasmo as propostas a serem desenvolvidas a curto e médio prazos. “O Brasil é um país continental, e o voo direto conectando Minas com Curaçao é uma porta para que mais destinos conheçam a potencialidade turística mineira e que nossa ilha seja um hub para os viajantes que pensam em ir para outros destinos e continentes. Estamos muito abertos a receber investimentos de empresas que olhem para Curaçao, mas mirem a região caribenha como um todo, pois somos 3 milhões de habitantes", afirmou o Ministro do Desenvolvimento Econômico.





Cjintjie, inclusive, esteve em Belo Horizonte na semana passada e já havia se encontrado com autoridades do governo mineiro para abrir cenários de oportunidades bilaterais em diversos segmentos, especialmente o turismo e a cultura.





Uma das propostas é que venha para esse evento uma equipe de Curaçao composta por bartenders reconhecidos internacionalmente e um grupo da imprensa local para registrar e conhecer diversos pontos de Minas e incentivar a visita de turistas oriundos da ilha.





Também foram acordadas uma uma viagem de trabalho a Curaçao com profissionais da imprensa mineiros; realização em Curaçao de um festival da cozinha mineira, café e cachaça; uma exposição sobre os patrimônios históricos da humanidade de Minas em Willemstad e outra similar curaçauense no Circuito Liberdade, em Belo Horizonte. Além disso, contatos nas áreas de patrimônio, cultura, turismo e artes serão estabelecidos para impulsionar as relações entre Curaçao e Minas Gerais.