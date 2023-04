Ilha do Caribe quer tomar o lugar do Nordeste na preferência dos mineiros

Cas Abao Beach é uma das mais belas praias no Norte de Curaçao. Tem água quente e transparente. O acesso custa 10 florins por carro, com até 4 pessoas dentro, algo em torno de R$ 27,60 (foto: Curaçao Tourist Board/Divulgação)



Preste atenção na foto acima. Confira a cor dessa praia de areia branca e fina, mar de água morna e transparente, que varia de cor – de um azul profundo ao verde esmeralda –, que até parece ser uma pintura. Nesta imensidão, como um canto da sereia, a paisagem te chama ao mergulho e ao relaxamento. Um paraíso natural que nos causa assombro. Além disso, tem uma vida noturna animada, gastronomia requintada, povo hospitaleiro e o melhor de tudo: um porto, literalmente, seguro.





Não deixe de visitar a Klein Curaçao ( Pequena Curaçao). Em um rápido passeio de lancha chega ao segundo paraíso do país caribenho (foto: Curaçao Tourist Board/Divulgação)

Após ver a imagem, você pode até pensar: poderia ser uma paisagem do Nordeste, né? Mas, não é. Praias da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco ou Alagoas sempre estiveram como preferência dos mineiros quando o assunto é férias. Soma-se às do Sudeste como Cabo Frio e Guarapari. Já a partir do dia 24 de junho, o Aeroporto Internacional de BH, em Confins, dará início ao voo da Azul direto até Curaçao. E o destino Caribenho vem com tudo para conquistar o povo de Minas Gerais.

Devido à sua história arquitetônica única e histórico cultural, em 1997, Willemstad foi listada como Patrimônio Mundial da UNESCO (foto: Curaçao Tourist Board/Divulgação)

Curaçao é a mais europeia das ilhas do Caribe. Colonizada pela Holanda, a antiga Antilhas Holandesas é um dos mais belos destinos caribenhos. Com clima agradável, sol o ano todo e fora das rotas de furacões, comum no Caribe, o paraíso oferece uma combinação única de cultura, história, praias e atividades ao ar livre. A cidade histórica de Willemstad, capital de Curaçao, é Patrimônio Mundial da UNESCO e se destaca por suas casas coloridas em estilo colonial, bem como por seus museus e monumentos históricos. O holandês é o principal idioma da ilha, mas inglês, espanhol e principalmente o papiamento (um dialeto que mistura vários idiomas diferentes - o português, entre eles) são falados no local. Dizem que o nome de Curaçao é, inclusive, uma derivação da palavra “coração”, na língua portuguesa.









"Orgulho de ser segura"





"Curaçao é uma ilha muito segura. E este é um ponto que podemos nos orgulhar. O turista não vai encontrar vendedor ambulante nas praias, algumas públicas e outras privadas. Nessas, ele terá todos os mimos que merece: cadeira de praia, banheiros, e até, spa em algumas de tendas montadas de frente para o mar. Eu digo que em Curaçao existe um Sol para cada habitante/visitante.A média de calor é 27º o ano todo. E o melhor de tudo, não corremos risco de furacões. As praias, limpas, estão livres de sargaços, aquelas algas comuns nas praias brasileiras. É um país que tem muita história e hospitalidade. Venham nos visitar!”, convida Janaína Araújo, representante do Curaçao Tourist Board no Brasil.



Por que você deveria visitar Curaçao (de acordo com a Janaína Araújo)









35 praias de tirar o fôlego

Pública, Kenepa Grandi é outra praia de areia branca com belas águas cristalinas, em tom de azul turquesa com uma vista deslumbrante (foto: Curaçao Tourist Board/Divulgação)

Curaçao é famosa por suas praias de areia branca e águas cristalinas, que são ideais para relaxar. A melhor praia depende daquilo que você gosta de fazer. Com mais de 35 praias em Curaçao, você terá muitas possibilidades de escolha e de encontrar a sua favorita. Se você gosta de praias populares, com comodidades e bares de praia luxuosos, as praias de Jan Thiel Beach e Mambo Beach podem ser as ideais. Por outro lado, se você prefere o tipo de praia “uau, tenho que colocar isto no Instagram”, então Grote Knip, Cas Abao, Playa Jeremi e Porto Mari são as que você precisa visitar. Para uma experiência local, experimente a Playa Piskado, Santa Cruz, Director's Bay e Daaibooi Bay.









Mais de 70 lugares para mergulho espetacular

Que tal observar a vida marinha, um 'safari' inusitado a bordo de uma scooter subaquática da Aquafari? Uma experiência única para quem visita Curaçao (foto: Aquafari/Divulgação)

Curaçao é um dos melhores lugares do mundo para o mergulho, com uma grande variedade de vida marinha e recifes de corais intactos. Que tal viver uma experiência deslumbrante pilotando uma scooter subaquática da empresa de aventura Aquafari. Para quem nunca mergulhou na vida, você evita o incômodo de lidar com tanques de mergulho ou equipamento de snorkel e consegue respirar facilmente debaixo d'água com um capacete que recebe oxigênio. Sente-se em cima dessa scooter, que funciona em propulsão a jato, e vasculhe um universo novo e encante-se com as espécies marinhas. Se você for um mergulhador, ou se quiser aprender a mergulhar, pode explorar os belos recifes de coral da ilha, que são lar de espécies de peixe que normalmente só se vê em aquários. Você também pode desfrutar do mar do Caribe o quanto quiser, não colocando o pé em terra firme, exceto para dormir e regressar ao aeroporto.













Atividades ao ar livre

Os amantes da natureza vão adorar fazer uma trilha no Christoffel Park, o maior parque nacional de Curaçao (foto: Curaçao Tourist Board/Divulgação)

Além do mergulho, Curaçao oferece muitas outras atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta e de quadriciclo, passeios de barco e pesca. Existem várias áreas onde se pode caminhar por belos terrenos. Alguns exemplos são o Parque Nacional de Christoffel, a Lagoa e Salinas de Jan Thiel, a Península da Baía de Caracas, a Baía de Santa Martha, a Baía de Sint Joris e o Parque Nacional Shete Boka. Com um mar tão belo em torno da ilha, há imensas opções para a prática de esportes aquáticos em Curaçao. Você pode fazer viagens de barco para os melhores locais para a prática de mergulho com snorkel, pescar em alto-mar com um capitão licenciado, alugar um jet-ski ou uma prancha de surfe, passear de caiaque entre os mangues, ou visitar a ilha desabitada de Klein Curaçao.









Muito agito e boa gastronomia



"A vida noturna é intensa nos bares, lounges, café e festas. Com o calor do trópicos, todo mundo está nas ruas conferindo o agito caribenho". Entre os lugares que se destacam não há como não citar o Rif Fort, com restaurantes e bares com música ao vivo, ou o Waterfort Arches, com diversos restaurantes em frente ao mar, alguns com música ao vivo no local. Para quem deseja, ou precisa de arriscar na sorte, uma opção é ir ao cassino do Hotel Renaissance. Para quem tem molejo e gosta de dançar, não deixe de ir ao Mambo Beach, o bar de praia que mais faz sucesso no país. Outro clube de praia ótimo é o Papagayo Beach Club - onde acontecem as festas mais animadas da ilha. A comida de Curaçao é uma mistura de influências africanas, caribenhas e europeias, e é deliciosa e variada. Comida que vai agradar em cheio o paladar do mineiro. São pratos locais autênticos que atraem os gourmets aventureiros para locais como o Marsche Bieuw, um ponto de referência no Mercado Velho, para onde os habitantes de Curaçao se deslocam para o almoço na parte baixa de Willemstad. As porções são generosas e os preços, imbatíveis. Curaçao também tem os seus famosos “sneks” de estrada que se encontram por toda a ilha, onde se pode comprar bebidas, pastechis (saborosos pastéis) e muito mais. Enquanto estiver em Curaçao, experimente pratos locais como o Keshi Yená (queijo com recheio de carne), o Ayaka (carne condimentada envolta em massa de farinha de milho e dobrada em folhas de banana, normalmente servida apenas próximo ao Natal e o Kabritu Stoba (ensopado de cabrito).





Destino LGBTQIA+





De Amsterdan para o Caribe. Com tanta diversidade em Curaçao, não é à toa que a ilha caribenha seja uma das mais procuradas pela comunidade LGBTQIA+. Considerada a ilha mais friendly do Caribe, ela se desponta com festas agitadas, parada de cruzeiros marítimos, passeios paradisíacos e resorts badalados no país onde a palavra “liberdade” é o lema principal. O destino ainda conta com uma Parada LGBT , a Curaçao Pride, que acontece normalmente no fim de setembro, sendo uma das principais movimentações do Orgulho em toda região.

















Serviço

Não é preciso apresentar cartão de vacina ou teste de Covid. Todos os visitantes internacionais devem preencher o Cartão de Imigração Digital (cartão DI) online antes da partida. Para entrar no país é preciso ter passaparte válido e cartão de febre amarela. O número de infecções por COVID-19 em Curaçao está sob controle.



A moeda usada em Curaçao é o florim das Antilhas(ANG). Na conversão desta terça (18/4), 1 florim vale R$ 2,76. Dólar e euro são aceitos em todos os lugares da ilha.