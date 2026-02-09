Além da 'Sala VIP da VIP', Aeroporto de Confins terá cabines de descanso

Além da Sala VIP dentro da Sala VIP no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a administração do terminal anunciou uma novidade que vai agradar os passageiros em conexão — e muito. Imagine transformar aquelas horas intermináveis de espera em um verdadeiro oásis de tranquilidade, sem precisar sair do aeroporto. O BH Airport acaba de inaugurar nove cabines privativas de descanso da Siesta Box, uma solução para quem precisa recarregar as energias de forma inteligente e confortável.

Localizadas no Terminal 1, na área pública (próximo ao check-in 1), essas cabines funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana — ideal para madrugadas longas, conexões demoradas ou até uma soneca estratégica antes do voo. Cada uma tem cerca de 5 m²: a maioria com beliche, mas uma unidade especial tem cama de casal e layout 100% acessível para PCD ou quem tem mobilidade reduzida, ar-condicionado, TV a cabo, tomadas e um isolamento acústico que bloqueia o barulho do aeroporto. Dá para reservar até 12 horas seguidas e realmente "pousar" de verdade.

É como ter um mini-quarto de hotel dentro do terminal: privacidade total, luz suave, ambiente limpo e silencioso. Perfeito para quem quer trabalhar focado, assistir algo tranquilo, dormir profundamente ou simplesmente escapar do caos das salas de embarque.

“Nosso propósito é aprimorar a experiência do passageiro, oferecendo serviços que combinem eficiência, conforto e conveniência. A inauguração das cabines da Siesta Box está alinhada a esse compromisso e reforça nossa vocação para a hospitalidade, com uma solução prática e confortável para proporcionar momentos de descanso ao longo da viagem. Parcerias como essa ampliam o portfólio de serviços do terminal mineiro e contribuem para uma jornada mais completa e qualificada para os passageiros”, ressalta o gerente Comercial do BH Airport, Geovane Medina.

Em média, 40 mil passageiros circulam diariamente pelo BH Airport. Em 2025, a movimentação no terminal mineiro superou a marca de 13,3 milhões de passageiros. O volume recorde representa um avanço de 19,2% na comparação com 2019, último ano antes da pandemia, e um crescimento de 7,8% em relação a 2024, quando 12,3 milhões de viajantes embarcaram ou desembarcaram no BH Airport. No acumulado do ano em 2025, o recorte para os passageiros de voos internacionais sinaliza um aumento de 30,3% em comparação com 2019. Em relação aos passageiros de voos domésticos, o incremento foi de 18,8%.

De acordo com o sócio-fundador da Siesta Box, Tuca Andrade, a inauguração no BH Airport significa a concretização de um projeto muito esperado pela empresa e pelos clientes. “Belo Horizonte sempre esteve no nosso radar. O BH Airport tem uma alta movimentação, localização estratégica e voos para diversas cidades brasileiras, o que aumenta a concentração de potenciais clientes que precisam de duas ou três horas de descanso, num formato oferecido pela Siesta Box. Por tudo isso, inaugurar essa unidade é motivo de grande satisfação e expectativa”, destaca Andrade.

O acesso:

- Reserva direta no site da Siesta Box (siestabox.com.br) — pague avulso e garanta seu horário;

- Ou use seus benefícios de Priority Pass e LoungeKey (muitos cartões premium liberam 2 horas grátis ou mais, dependendo do plano).