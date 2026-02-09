Sabia que o Aeroporto de Confins abriga uma "sala VIP dentro da sala VIP"? 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em meio ao caos dos aeroportos brasileiros — filas longas, barulho constante, crianças correndo e cheiro de fast food —, as salas VIP viram um refúgio cada vez mais procurado. As pessoas buscam esses espaços para transformar a espera estressante em algo agradável: poltronas confortáveis, buffet decente (com comida de verdade, não só salgadinho murcho), bebidas à vontade (incluindo álcool premium), Wi-Fi rápido, tomadas por todo lado, chuveiros quentes e, principalmente, silêncio e privacidade para trabalhar, descansar ou simplesmente respirar sem estresse.

Seja o executivo fechando relatório, a família querendo paz antes do voo ou o passageiro fugindo da multidão do terminal, o motivo é claro: por algumas horas, o aeroporto deixa de ser um purgatório e vira um oásis — e, com cartões de crédito e programas de fidelidade democratizando o acesso, muita gente já considera essencial pagar (ou acumular pontos) por esse pedacinho de tranquilidade premium.

No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a Advantage VIP Lounge, eleita como a melhor sala VIP do mundo pela Priority Pass em abril de 2025 (sim, a primeira brasileira a levar esse Oscar dos lounges!), resolveu elevar o nível de exclusividade a patamares quase cômicos: criou a Área VIP Plus (ou VIP Plus+, para os íntimos), uma sala VIP... dentro da própria sala VIP. É tipo aquele meme da matrioska russa, só que em vez de bonequinhas, são camadas de status social e poltronas mais confortáveis.

Nas redes, o povo mineiro (e não só) não perdoou e transformou isso como meme. Um usuário resumiu tudo com maestria: "Acho engraçado que no Aeroporto de Confins a Advantage VIP Lounge é mais cheia que a estação Pampulha ( terminal intermodal de ônibus de BH), aí eles criam uma sala extra VIP dentro da VIP, para só os poderosos terem acesso kkk", compartilhado no X pelo perfil @BHeMeupais.

Acho engraçado que no Aeroporto de Confins a Advantage VIP Lounge é mais cheia que a estação Pampulha, aí eles criam uma sala extra VIP dentro da VIP, para só os poderosos terem acesso kkk https://t.co/WzpyR8T1Xw — Belory (@BHeMeupais) February 5, 2026

Outro foi direto ao ponto, só postando: "vip plus+ dentro da advantage" (@azeredorafaeI), como se fosse o plot twist mais óbvio do ano. "É o clássico: democratizou o VIP com cartões black e infinity, lotou o lounge, e aí criaram o VIP² para separar os VIPs dos VIPs-de-verdade. Porque nada diz "exclusividade" como pagar mais para fugir da multidão que também pagou para fugir da multidão”.

Essa "VIP do VIP" entrega o que promete: privacidade máxima, assentos premium com vista panorâmica para o pátio de aeronaves, buffet e bebidas ainda mais caprichados, estações de trabalho isoladas, sala de reuniões, banheiros privativos e um silêncio que parece de spa — perfeito para quem já cansou de ouvir "tem gente mal-educada na sala VIP" (outro clássico das reclamações online). A entrada é "conforme disponibilidade" e geralmente exclusiva para cartões top tier ou programas elite com acessos ilimitados, tipo Priority Pass em modo premium. A entrada só é permitida a partir de 18 anos, porque, né, o foco é no executivo que quer paz absoluta.

Premiação

A primeira sala VIP com fast track (acesso rápido) do BH Airport, a Advantage VIP Lounge, foi eleita a melhor do mundo pela Priority Pass, o maior programa global em aeroportos, em abril de 2025. Esta foi a primeira vez na história que uma sala brasileira conquista o prêmio máximo, durante os “Priority Pass Excellence Awards”. A votação é feita com base na opinião de milhares de viajantes que acessam mais de 1.500 espaços credenciados em todo o mundo e avaliam com base em critérios, como atendimento, conforto, estrutura, comodidades e buffet.

Inaugurada em agosto de 2024, a Advantage tem chamado a atenção dos passageiros no terminal internacional mineiro, seja por sua amplitude – quase 1 mil metros quadrados -, beleza de suas áreas, com destaque para uma réplica da fachada da igreja da Pampulha, ou comodidade de seus serviços, que inclui um canal próprio de inspeção, que dá acesso à área de embarque.

Experiência na Advantage

A sala é a maior da Advantage em aeroportos no Brasil e uma das primeiras no país com acesso exclusivo ao embarque. Com capacidade para receber até 236 clientes simultaneamente, 24h por dia, o espaço conta com estações para trabalho com Wi-Fi de alta velocidade, áreas de descanso, alimentação, diversão infantil, além de banheiros equipados com chuveiros.

A decoração do espaço também é convidativa com uma vista panorâmica para a pista de pousos e decolagens e um conceito arquitetônico inspirado em Minas Gerais. Além disso, o espaço é equipado com dispositivos tecnológicos e sustentáveis, incluindo iluminação LED inteligente, conectividade Wi-Fi estável, carregadores integrados, painéis digitais para informações, controle de temperatura automatizado e sistemas de som ambiente.

A Advantage conta com duas entradas: uma pela área pública, no 2º pavimento do terminal, ao lado do terraço panorâmico, com acesso exclusivo e mais rápido para clientes, e outra pela área de embarque, próxima ao portão 2. O acesso segue o modelo de parcerias com os programas Lounge Key e Priority Pass, além de opções de pagamento avulso para estadas de até três horas.

No Prêmio Melhores Destinos 2025/2026 (mais de 20.500 votos), a Advantage de Confins lidera para voos nacionais, seguida pelo Bradesco VIP Lounge no Terminal 2 de Guarulhos e pela Advantage de Viracopos (Campinas). Para internacionais, o LATAM VIP Lounge no Terminal 3 de Guarulhos domina, com destaques para Visa Infinite Lounge e American Airlines Admirals Club, também em Guarulhos.

Dados de visitação

Com mais de 118 milhões de passageiros em 2024 (dados da Anac), as salas VIP registram milhões de acessos anuais no Brasil, seguindo a tendência global de crescimento pós-pandemia. Em Confins, a capacidade de 236 pessoas ajuda a absorver o fluxo, mas a VIP Plus mitiga a sensação de superlotação em horários de pico.

Como acessar: de gratuito a pago

Gratuitamente: Status elite em programas como Smiles Diamante (Gol) ou LATAM Pass Platinum+ liberam lounges correspondentes.

Via cartões premium: Visa Infinite, Mastercard Black e similares oferecem ilimitados via Priority Pass, LoungeKey ou Mastercard Airport Experiences (muitos incluem convidados).

Valor avulso: R$180 a R$250 por pessoa na Advantage de Confins. Priority Pass cobra anuidades a partir de US$ 99 ou US$ 35 por visita extra. A VIP Plus exige cartões top tier ou disponibilidade no momento — não é garantida para todos.

Apps como LoungeReview ajudam a checar as regras com antecedência.