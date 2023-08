Aeroporto de Confins amplia voos com destino ao Nordeste

A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta quinta-feira (3/8) que disponibilizará cinco novos destinos no Nordeste partindo do Aeroporto Internacional de Confins. São eles: Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) e Teresina (PI).

Voos para Maceió, Aracaju, João Pessoa e Natal, a partir de Belo Horizonte, começam no dia 29 de outubro

Atualmente, o BH Airport é o segundo principal hub da companhia, com cerca de 90 voos diários para mais de 50 localidades.

Os voos para Maceió, Aracaju, João Pessoa e Natal, a partir de Belo Horizonte, começam no dia 29 de outubro e serão operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 clientes.

Confira os novos destinos, frequência e horários dos voos

Já no dia 30 de outubro, inicia a rota para Teresina, que será feita em um Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. Os voos já estão disponíveis para venda no site da Azul , informa a companhia aérea.