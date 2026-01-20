Assine
overlay
Início Turismo
Destino inédito

Mineiros terão voo direto para Montevidéu

Nova rota internacional decola a partir de 4 de março, com duas frequências semanais, às quartas-feiras e aos domingos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
20/01/2026 14:26 - atualizado em 20/01/2026 15:57

compartilhe

SIGA
x
A nova rota da Azul será em aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 pessoas
A nova rota da Azul será em aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 pessoas crédito: Azul/Divulgação

Ampliando a conectividade de Minas com o mundo, o BH Airport celebra com os passageiros o lançamento de mais uma rota internacional, operada pela Azul. Dessa vez, com voos diretos para Montevidéu, no Uruguai, com duas frequências semanais. O início das operações está programado para o dia 4 de março, em aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 pessoas. Quem quiser se programar para aproveitar a ligação entre a capital mineira e a capital uruguaia já pode comprar as passagens a partir desta terça-feira, 20, no site oficial da companhia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As decolagens acontecerão às 10h, partindo do BH Airport, às quartas e domingos, chegando às 13h25 no Uruguai. A volta será realizada nos mesmos dias, com a decolagem do Aeroporto Internacional de Carrasco às 15h15, chegando ao BH Airport às 18h40. O terminal uruguaio, localizado a cerca de 20 km do centro de Montevidéu, é a principal porta de entrada e saída de voos internacionais para o país. A capital é um dos destinos mais charmosos da América do Sul. Às margens do Rio da Prata, combina patrimônio histórico, vida cultural e paisagens únicas. Bairros como a Ciudad Vieja reúnem arquitetura colonial, museus e cafés, enquanto a Rambla, rua com mais de 20 km de extensão, é um dos principais cartões-postais da cidade.

Reconhecida pela gastronomia e pelos vinhos, especialmente o Tannat, Montevidéu oferece experiências que vão do tradicional churrasco uruguaio a uma agenda cultural diversa, com teatros, festivais e eventos internacionais. Moderna e dotada de infraestrutura turística, a capital uruguaia também é um importante polo de negócios. A nova rota vai de encontro ao compromisso do BH Airport em expandir a malha aérea internacional, que já contempla voos diretos para Lisboa (Portugal), Orlando (EUA), Cidade do Panamá (Panamá), Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

"Para o BH Airport, é uma grande conquista ampliar a oferta de destinos internacionais e disponibilizar mais uma opção de voo direto para Montevidéu. Essa parceria com a Azul reforça o papel do terminal como hub de conexões na América do Sul, ampliando a conectividade dos mineiros com importantes centros culturais, turísticos e de negócios na região. Com mais essa rota, fortalecemos o fluxo entre Minas Gerais e o Uruguai, estimulando oportunidades que beneficiam turistas, empresas e toda a cadeia produtiva”, destaca o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Leia Mais

Conectividade e negócios globais

Os uruguaios estão explorando mais o próprio país, impulsionando destinos como Villa Serrana, Cerro Catedral e Montevidéu. Essa redescoberta fortalece a economia local e revela novas experiências de natureza, cultura e gastronomia.-Ministério do Turismo do Uruguai / Divulgação / CP
Os uruguaios estão explorando mais o próprio país, impulsionando destinos como Villa Serrana, Cerro Catedral e Montevidéu. Essa redescoberta fortalece a economia local e revela novas experiências de natureza, cultura e gastronomia. Ministério do Turismo do Uruguai / Divulgação / CP
O país aposta em experiências únicas, como o astroturismo em áreas de céu limpo e o slow travel, que valoriza o tempo e a conexão com o ambiente. Locais como Rocha e Lavalleja ganham destaque como refúgios tranquilos e inspiradores.-Ministério do Turismo do Uruguai / Divulgação / CP
O país aposta em experiências únicas, como o astroturismo em áreas de céu limpo e o slow travel, que valoriza o tempo e a conexão com o ambiente. Locais como Rocha e Lavalleja ganham destaque como refúgios tranquilos e inspiradores. Ministério do Turismo do Uruguai / Divulgação / CP
Com a retomada de voos diretos entre Porto Alegre e Punta del Este, o Uruguai se prepara para receber turistas brasileiros na temporada de verão. Atrações como enoturismo, praias charmosas e eventos culturais prometem conquistar os visitantes.-Flickr/Parchen
Com a retomada de voos diretos entre Porto Alegre e Punta del Este, o Uruguai se prepara para receber turistas brasileiros na temporada de verão. Atrações como enoturismo, praias charmosas e eventos culturais prometem conquistar os visitantes. Flickr/Parchen
Pequeno na extensão territorial, o Uruguai apresenta riqueza cultural e pontos turísticos que chamam a atenção. Com fortes influências europeias e mestiças, fica localizado próximo à Pampa, região que integra a Argentina e o Rio Grande do Sul, no Brasil. Veja outros locais que fazem parte do roteiro de visitação.-Domínio público
Pequeno na extensão territorial, o Uruguai apresenta riqueza cultural e pontos turísticos que chamam a atenção. Com fortes influências europeias e mestiças, fica localizado próximo à Pampa, região que integra a Argentina e o Rio Grande do Sul, no Brasil. Veja outros locais que fazem parte do roteiro de visitação. Domínio público
O país tornou-se multicultural devido à população maioritariamente descendente de imigrantes de todas as partes do mundo. Além disso, tem uma tradição ligada ao campo, com as famosas jineteadas, em que um homem monta um cavalo selvagem por oito segundos e tenta não ser derrubado.-pirizluz pixabay
O país tornou-se multicultural devido à população maioritariamente descendente de imigrantes de todas as partes do mundo. Além disso, tem uma tradição ligada ao campo, com as famosas jineteadas, em que um homem monta um cavalo selvagem por oito segundos e tenta não ser derrubado. pirizluz pixabay
O Uruguai também ficou conhecido por ser pioneiro em medidas relacionadas aos direitos civis e à democratização da sociedade. Em 1907, foi o primeiro país a legalizar o divórcio e, em 1932, o segundo país da América a conceder às mulheres o direito a voto.-??????? ????? - Wikimédia Commons
O Uruguai também ficou conhecido por ser pioneiro em medidas relacionadas aos direitos civis e à democratização da sociedade. Em 1907, foi o primeiro país a legalizar o divórcio e, em 1932, o segundo país da América a conceder às mulheres o direito a voto. ??????? ????? - Wikimédia Commons
Em 2007, foi o primeiro paÃ­s sul-americano a legalizar uniÃµes civis entre pessoas do mesmo gÃªnero e a permitir a adoÃ§Ã£o homoparental. Seis anos depois, se tornou a segunda naÃ§Ã£o sul-americana a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo gÃªnero e o primeiro no mundo a legalizar o cultivo, venda e o consumo de cannabis.-Imagem de Guillermo Aromando por Pixabay
Em 2007, foi o primeiro paÃ­s sul-americano a legalizar uniÃµes civis entre pessoas do mesmo gÃªnero e a permitir a adoÃ§Ã£o homoparental. Seis anos depois, se tornou a segunda naÃ§Ã£o sul-americana a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo gÃªnero e o primeiro no mundo a legalizar o cultivo, venda e o consumo de cannabis. Imagem de Guillermo Aromando por Pixabay
Isso levou a revista britÃ¢nica The Economist a classificar o Uruguai como o paÃ­s do ano de 2013, pela promoÃ§Ã£o de
Isso levou a revista britÃ¢nica The Economist a classificar o Uruguai como o paÃ­s do ano de 2013, pela promoÃ§Ã£o de "reformas inovadoras que nÃ£o se limitam apenas a melhorar um paÃ­s, mas que, se imitadas, poderiam beneficiar o mundo". A Reader's Digest tambÃ©m classificou o paÃ­s como o nono "mais habitÃ¡vel e verde" do mundo e o primeiro na AmÃ©rica. Imagem de thegermankid por Pixabay
Além disso, o Uruguai é um exemplo de Estado laico no continente americano. Também é uma das duas únicas democracias plenas da América do Sul, ao lado do Chile, segundo classificação do Índice de Democracia de 2022. Ambos obtiveram nota acima de 8. -Imagem de Ernesto Velázquez por Pixabay
Além disso, o Uruguai é um exemplo de Estado laico no continente americano. Também é uma das duas únicas democracias plenas da América do Sul, ao lado do Chile, segundo classificação do Índice de Democracia de 2022. Ambos obtiveram nota acima de 8. Imagem de Ernesto Velázquez por Pixabay
O Brasil foi considerado 'democracia falha', por causa de alguns fatores: baixa confiança da população nas instituições públicas, problemas de representatividade política, fragmentação partidária, corrupção, polarização extrema, ataques às instituições democráticas, desigualdade social e violência.-PAS Flickr wikimdia commons
O Brasil foi considerado 'democracia falha', por causa de alguns fatores: baixa confiança da população nas instituições públicas, problemas de representatividade política, fragmentação partidária, corrupção, polarização extrema, ataques às instituições democráticas, desigualdade social e violência. PAS Flickr wikimdia commons
O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul e a sua paisagem é constituída principalmente por planícies e colinas baixas, com planície costeira fértil. A terra está ocupada na sua maior parte por pradarias, ideais para a criação de bovinos e ovinos. O país tem um litoral de 660 quilômetros de extensão.-Imagem de Elen Lackner por Pixabay
O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul e a sua paisagem é constituída principalmente por planícies e colinas baixas, com planície costeira fértil. A terra está ocupada na sua maior parte por pradarias, ideais para a criação de bovinos e ovinos. O país tem um litoral de 660 quilômetros de extensão. Imagem de Elen Lackner por Pixabay
Localizado inteiramente dentro de uma zona temperada, tem um clima ameno, água abundante, alta umidade e neblina. A ausência de montanhas, que funcionam como barreiras climáticas, torna todo o território vulnerável ??a ventos fortes e mudanças bruscas de tempo, como tempestades.-Imagem de andreams60 por Pixabay
Localizado inteiramente dentro de uma zona temperada, tem um clima ameno, água abundante, alta umidade e neblina. A ausência de montanhas, que funcionam como barreiras climáticas, torna todo o território vulnerável ??a ventos fortes e mudanças bruscas de tempo, como tempestades. Imagem de andreams60 por Pixabay
O Palácio Salvo é um edifício em Montevidéu, Uruguai, desenhado pelo arquiteto italiano Mario Palanti, um imigrante italiano que vivia em Buenos Aires. Foi inaugurado no ano de 1928. Com os seus 95 metros e 27 pisos, foi a torre mais alta da América do Sul por vários anos.-Fulviusbsas/Wikimédia Commons
O Palácio Salvo é um edifício em Montevidéu, Uruguai, desenhado pelo arquiteto italiano Mario Palanti, um imigrante italiano que vivia em Buenos Aires. Foi inaugurado no ano de 1928. Com os seus 95 metros e 27 pisos, foi a torre mais alta da América do Sul por vários anos. Fulviusbsas/Wikimédia Commons
A fachada principal do Solís tem semelhanças com a do Teatro Carlo Felice em Génova. O teatro tem uma forma ligeiramente elíptica, como a do Teatro alla Scala, de Milão, embora o interior do Solís mantenha uma semelhança notável com outro teatro italiana, o Teatro Metastasio de Prato, perto de Florença.-Flickr/Joe Nazarian
A fachada principal do Solís tem semelhanças com a do Teatro Carlo Felice em Génova. O teatro tem uma forma ligeiramente elíptica, como a do Teatro alla Scala, de Milão, embora o interior do Solís mantenha uma semelhança notável com outro teatro italiana, o Teatro Metastasio de Prato, perto de Florença. Flickr/Joe Nazarian
O Museu Torres Garcia possui pinturas e réplicas fotográficas do trabalho do artista visual expostas pelos quatro andares do prédio, além de exposições que homenageiam outros artistas ligados a ele. O museu fica na charmosa Rua Sarandi, localizado a poucos metros da Porta da Cidadela, na Cidade Velha.-Divulgação/Governo do Uruguai
O Museu Torres Garcia possui pinturas e réplicas fotográficas do trabalho do artista visual expostas pelos quatro andares do prédio, além de exposições que homenageiam outros artistas ligados a ele. O museu fica na charmosa Rua Sarandi, localizado a poucos metros da Porta da Cidadela, na Cidade Velha. Divulgação/Governo do Uruguai
O chivito é uma das marcas da culinária uruguaia. Trata-se de um sanduíche à base de filet. Normalmente, vem em tamanho gigante, para o deleite das pessoas de grande apetite.-Flickr Matt Rubens
O chivito é uma das marcas da culinária uruguaia. Trata-se de um sanduíche à base de filet. Normalmente, vem em tamanho gigante, para o deleite das pessoas de grande apetite. Flickr Matt Rubens
Dos antepassados, o Uruguai ficou com o mate, infusão de erva-mate e água quente, a parrilla e outras comidas típicas. Já na literatura, Eduardo Galeano e Mario Benedetti levaram para o mundo a visão dos latino-americanos sobre a vida e problemas cotidianos. Nas artes, Vilaró e Torres García se destacam. -Wikipedia/Mariela De Marchi Moyano
Dos antepassados, o Uruguai ficou com o mate, infusão de erva-mate e água quente, a parrilla e outras comidas típicas. Já na literatura, Eduardo Galeano e Mario Benedetti levaram para o mundo a visão dos latino-americanos sobre a vida e problemas cotidianos. Nas artes, Vilaró e Torres García se destacam. Wikipedia/Mariela De Marchi Moyano
O 'Museo Andes 1972' em Montevidéu traz uma proposta diferente de todos os outros museus da cidade e retrata cada detalhe do acidente aéreo que chocou o mundo, da dificuldade de resgate e da luta pela sobrevivência. São diversos objetos que revivem aquele momento e trazem à tona o senso de humanidade e compaixão.-Instagram @museoandes1972
O 'Museo Andes 1972' em Montevidéu traz uma proposta diferente de todos os outros museus da cidade e retrata cada detalhe do acidente aéreo que chocou o mundo, da dificuldade de resgate e da luta pela sobrevivência. São diversos objetos que revivem aquele momento e trazem à tona o senso de humanidade e compaixão. Instagram @museoandes1972
A Praça Constituição é a mais antiga da capital uruguaia, Montevidéu, situada no centro do bairro histórico da Cidade Velha. É conhecida popularmente como Praça Matriz (Plaza Matriz) por localizar-se em frente à Catedral Metropolitana de Montevidéu-Flickr/Leandro's World Tour
A Praça Constituição é a mais antiga da capital uruguaia, Montevidéu, situada no centro do bairro histórico da Cidade Velha. É conhecida popularmente como Praça Matriz (Plaza Matriz) por localizar-se em frente à Catedral Metropolitana de Montevidéu Flickr/Leandro's World Tour
Inaugurada em 1890, a Plaza Zabala ocupa o espaço que abrigava a Casa do Governo, demolida durante a ditadura de Lorenzo Latorre, em 1880, no bairro da Ciudad Vieja (Cidade Velha). O fundador de Montevidéu, General Bruno Mauricio de Zabala, é homenageado por um monumento equestre do escultor Lorenzo Coullaut Valera, inaugurado em 1924, no centro da praça.- Flickr/Ted McGrath
Inaugurada em 1890, a Plaza Zabala ocupa o espaço que abrigava a Casa do Governo, demolida durante a ditadura de Lorenzo Latorre, em 1880, no bairro da Ciudad Vieja (Cidade Velha). O fundador de Montevidéu, General Bruno Mauricio de Zabala, é homenageado por um monumento equestre do escultor Lorenzo Coullaut Valera, inaugurado em 1924, no centro da praça. Flickr/Ted McGrath
O 'Cafe La Farmacia' já virou um ponto famoso em Montevidéu, Uruguai. Trata-se de uma antiga farmácia que virou um café, mas que mantém a mesma fachada antiga.- Instagram @cafelafarmacia
O 'Cafe La Farmacia' já virou um ponto famoso em Montevidéu, Uruguai. Trata-se de uma antiga farmácia que virou um café, mas que mantém a mesma fachada antiga. Instagram @cafelafarmacia
O 'Café Brasilero' é um dos bares mais tradicionais. Está localizado na Rua Ituzaingó, 1447, no bairro da Cidade Velha. O local, que é patrimônio cultural, ficou conhecido por ter diversos artistas, poetas e escritores como clientes, a exemplo do escritor Eduardo Galeano e do cantor de tango, Carlos Gardel. - Instagram @cafebrasilero.uy
O 'Café Brasilero' é um dos bares mais tradicionais. Está localizado na Rua Ituzaingó, 1447, no bairro da Cidade Velha. O local, que é patrimônio cultural, ficou conhecido por ter diversos artistas, poetas e escritores como clientes, a exemplo do escritor Eduardo Galeano e do cantor de tango, Carlos Gardel. Instagram @cafebrasilero.uy
‘Peatonal’ é como se diz ‘rua de pedestres’ em espanhol. A rua mais comercial da Ciudad Vieja, a Sarandí, na Pérez Castellano. São quatro quadras que funcionam como o centro gastronômico da Ciudad Vieja, com vários pequenos restaurantes, bares e cafés para escolha.-Instagram @aliblanque
‘Peatonal’ é como se diz ‘rua de pedestres’ em espanhol. A rua mais comercial da Ciudad Vieja, a Sarandí, na Pérez Castellano. São quatro quadras que funcionam como o centro gastronômico da Ciudad Vieja, com vários pequenos restaurantes, bares e cafés para escolha. Instagram @aliblanque
O Museo del Carnaval foi inaugurado em 2006, no bairro Ciudad Vieja, para homenagear o maior festival do Uruguai, Lá, o Carnaval é comemorado entre fevereiro e março. A comemoração mais famosa é a de Montevidéu, que tem apresentações e o Desfile de Llamadas. É o maior festival da cultura afro-uruguaia.-Divulgação
O Museo del Carnaval foi inaugurado em 2006, no bairro Ciudad Vieja, para homenagear o maior festival do Uruguai, Lá, o Carnaval é comemorado entre fevereiro e março. A comemoração mais famosa é a de Montevidéu, que tem apresentações e o Desfile de Llamadas. É o maior festival da cultura afro-uruguaia. Divulgação
O Mercado Agrícola de Montevidéu – MAM reúne todos os sabores do Uruguai: temperos, doces, compotas, sorvetes, carnes e certamente frutas e verduras. O primeiro centro de varejo especializado na venda de alimentos não perecíveis, frescos, nativos, com a identidade Uruguaia fortemente marcada.-Flickr/Alvaro Salas
O Mercado Agrícola de Montevidéu – MAM reúne todos os sabores do Uruguai: temperos, doces, compotas, sorvetes, carnes e certamente frutas e verduras. O primeiro centro de varejo especializado na venda de alimentos não perecíveis, frescos, nativos, com a identidade Uruguaia fortemente marcada. Flickr/Alvaro Salas
Localizado entre as ruas tranquilas que beiram os bairros de Chaná e Cordón, o Mercado Ferrando foi inaugurado. O conceito de 'market place' é um fenômeno de sucesso no mundo inteiro, a versão uruguaia aposta na gastronomia e criatividade local.-Instagram @mercadoferrando
Localizado entre as ruas tranquilas que beiram os bairros de Chaná e Cordón, o Mercado Ferrando foi inaugurado. O conceito de 'market place' é um fenômeno de sucesso no mundo inteiro, a versão uruguaia aposta na gastronomia e criatividade local. Instagram @mercadoferrando
A feira Tristán Narvaja tem mais de 100 anos de história e é considerada uma das maiores da América do Sul. Ocorre todos os domingos na rua de mesmo nome. Tristán Narvaja, no bairro Cordón, de Montevidéu.-Rodrigo Olivera/Wikimédia Commons
A feira Tristán Narvaja tem mais de 100 anos de história e é considerada uma das maiores da América do Sul. Ocorre todos os domingos na rua de mesmo nome. Tristán Narvaja, no bairro Cordón, de Montevidéu. Rodrigo Olivera/Wikimédia Commons
O Estádio Centenário, na capital, recebe normalmente os jogos da seleção uruguaia de futebol. Tem capacidade para mais de 65 mil pessoas. Construído para sediar a Copa do Mundo de 1930, foi inaugurado com atraso devido às chuvas em 18 de julho de 1930, com a vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre o Peru. -Marcelo Campi/Wikimédia Commons
O Estádio Centenário, na capital, recebe normalmente os jogos da seleção uruguaia de futebol. Tem capacidade para mais de 65 mil pessoas. Construído para sediar a Copa do Mundo de 1930, foi inaugurado com atraso devido às chuvas em 18 de julho de 1930, com a vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre o Peru. Marcelo Campi/Wikimédia Commons
O Parque Rodó é um dos espaços mais adorados pelos montevideanos para passeios ao ar livre. A área que homenageia no nome o escritor uruguaio José Enrique Rodó tem amplos gramados, árvores de flores e de sombra, um lago, vários monumentos e chafarizes.- Flickr/Jorge Gobbi
O Parque Rodó é um dos espaços mais adorados pelos montevideanos para passeios ao ar livre. A área que homenageia no nome o escritor uruguaio José Enrique Rodó tem amplos gramados, árvores de flores e de sombra, um lago, vários monumentos e chafarizes. Flickr/Jorge Gobbi
Localizado no bairro Pocitos, o famoso letreiro foi instalado na cidade pela primeira vez quando a capital uruguaia foi sede da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em março de 2012. Dois anos depois, foi inaugurado de forma fixa, com concreto sobre uma base de cimento, com 15 metros de comprimento por 2 de altura. -Flickr/Parchen
Localizado no bairro Pocitos, o famoso letreiro foi instalado na cidade pela primeira vez quando a capital uruguaia foi sede da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em março de 2012. Dois anos depois, foi inaugurado de forma fixa, com concreto sobre uma base de cimento, com 15 metros de comprimento por 2 de altura. Flickr/Parchen
Uma das praias mais famosas de Montevidéu é a playa Pocitos, que, assim como a maioria das praias na cidade, recebe o nome de seu bairro. Ela está localizada em uma área residencial de Montevidéu e é bastante frequentada por moradores da região, além dos turistas, durante o calor no país.-Flickr/Parchen
Uma das praias mais famosas de Montevidéu é a playa Pocitos, que, assim como a maioria das praias na cidade, recebe o nome de seu bairro. Ela está localizada em uma área residencial de Montevidéu e é bastante frequentada por moradores da região, além dos turistas, durante o calor no país. Flickr/Parchen
Um dos principais cassinos em Montevidéu é o Carrasco, localizado em um luxuoso hotel do mesmo nome. Inaugurado em 1921, possui um ambiente bastante elegante e sofisticado, com mais de 3 mil metros quadrados e funciona 24 horas.-Mverocai/Wikimédia Commons
Um dos principais cassinos em Montevidéu é o Carrasco, localizado em um luxuoso hotel do mesmo nome. Inaugurado em 1921, possui um ambiente bastante elegante e sofisticado, com mais de 3 mil metros quadrados e funciona 24 horas. Mverocai/Wikimédia Commons
A 'Família Deicas' é um dos produtores mais renomados e pioneiros do Uruguai, combinando uma longa história com uma abordagem inovadora em relação ao vinho moderno. Com a produção, construíram as Bodegas voltadas ao vinhos de todos os tipos.-Instagram @bodegafamiliadeicas
A 'Família Deicas' é um dos produtores mais renomados e pioneiros do Uruguai, combinando uma longa história com uma abordagem inovadora em relação ao vinho moderno. Com a produção, construíram as Bodegas voltadas ao vinhos de todos os tipos. Instagram @bodegafamiliadeicas
O Baar Fun Fun é um patrimônio da noite uruguaia. Fundado em 1895 no centro de Montevidéu, tem apresentações de tango, candombe e outros gêneros típicos da região toda santa noite, entre terças e sábados. - Divulgação
O Baar Fun Fun é um patrimônio da noite uruguaia. Fundado em 1895 no centro de Montevidéu, tem apresentações de tango, candombe e outros gêneros típicos da região toda santa noite, entre terças e sábados. Divulgação
O Primuseum de Montevidéu reúne alguns dos melhores aspectos culturais da região em um casarão antigo que possui museu, jantar e um espetáculo de tango, tudo em um só local.-Instagram @primuseum
O Primuseum de Montevidéu reúne alguns dos melhores aspectos culturais da região em um casarão antigo que possui museu, jantar e um espetáculo de tango, tudo em um só local. Instagram @primuseum
Colônia do Sacramento é uma cidade do Uruguai, capital do departamento de Colônia, que foi fundada em 22 de janeiro de 1680. A área onde localiza-se a fundação portuguesa faz parte do Centro Histórico, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.-Flickr/sergejf
Colônia do Sacramento é uma cidade do Uruguai, capital do departamento de Colônia, que foi fundada em 22 de janeiro de 1680. A área onde localiza-se a fundação portuguesa faz parte do Centro Histórico, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Flickr/sergejf
Punta del Este é conhecida como a Saint Tropez do Uruguai, graças às suas belas praias, resorts fabulosos e clubes noturnos sofisticados. O nome significa e descreve o lugar. A pontinha da península marca a divisão entre o Oceano Atlântico (o mar aberto) e o Rio da Prata (a baía).-Flickr/Graciela Bacino
Punta del Este é conhecida como a Saint Tropez do Uruguai, graças às suas belas praias, resorts fabulosos e clubes noturnos sofisticados. O nome significa e descreve o lugar. A pontinha da península marca a divisão entre o Oceano Atlântico (o mar aberto) e o Rio da Prata (a baía). Flickr/Graciela Bacino
Aceguá é um município brasileiro da região Sul, no estado do Rio Grande do Sul, situado na fronteira do Brasil com o Uruguai, sendo conurbado com a homônima Aceguá, no lado uruguaio. É formado por diversas comunidades, destacando-se Aceguá (sede) e Colônia Nova.-Martim D'Avila Garci wikimedia commons
Aceguá é um município brasileiro da região Sul, no estado do Rio Grande do Sul, situado na fronteira do Brasil com o Uruguai, sendo conurbado com a homônima Aceguá, no lado uruguaio. É formado por diversas comunidades, destacando-se Aceguá (sede) e Colônia Nova. Martim D'Avila Garci wikimedia commons
O Chuí é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado no extremo sul do Brasil. É a cidade mais meridional do país, fazendo fronteira conurbada com a cidade do Chuy, no Uruguai. -Dantadd wikimedia commons
O Chuí é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado no extremo sul do Brasil. É a cidade mais meridional do país, fazendo fronteira conurbada com a cidade do Chuy, no Uruguai. Dantadd wikimedia commons


De acordo com a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, a abertura da rota entre a capital mineira e Montevidéu é resultado de uma análise de demanda e conectividade regional. “Identificamos um potencial consistente tanto no fluxo turístico quanto no corporativo, além de oportunidades de conexão partindo do BH Airport para outros mercados brasileiros. Essa operação reforça nossa estratégia de ampliar a presença internacional de forma sustentável e de oferecer mais opções aos clientes”, afirma.

“A inauguração do voo direto entre Confins e Montevidéu representa mais um passo estratégico do Governo de Minas na ampliação da malha aérea internacional do estado. Essa nova rota fortalece a integração de Minas Gerais com a América do Sul, impulsiona o turismo, amplia oportunidades de negócios e reforça a atratividade do nosso estado para investimentos e conexões globais. É um avanço importante para o desenvolvimento econômico e para a projeção de Minas no cenário internacional”, ressalta a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Para a secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), Bárbara Botega, a nova conexão internacional amplia o alcance do turismo mineiro e fortalece a promoção do estado no exterior. “A ligação direta entre Minas Gerais e o Uruguai abre novas possibilidades de intercâmbio cultural e turístico, além de facilitar a chegada de visitantes estrangeiros interessados na diversidade cultural, na gastronomia, no patrimônio histórico e nas experiências únicas que Minas oferece. É mais um passo importante para posicionar o estado como destino internacional”, sublinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o diretor-presidente da Invest Minas, Rodrigo Tavares, a nova rota internacional reforça o posicionamento estratégico do estado. “A ligação direta entre Minas e Montevidéu amplia a inserção internacional de Minas Gerais e fortalece nossa competitividade. E o trabalho da Invest Minas é este, propiciar uma malha aérea mais robusta para atrair investimentos, facilitar o fluxo de negócios e impulsionar o turismo. Minas tem se consolidado como um ponto de conexão cada vez mais relevante na América do Sul”, conclui.

Tópicos relacionados:

azul montevideu turismo voo voo-direto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay