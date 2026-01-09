BH Airport é um dos dez aeroportos mais pontuais do mundo

No top 10 mundial de 2025, o BH Airport celebra mais um desempenho reconhecido pelo OTP Report, relatório de performance de pontualidade de aeroportos e companhias aéreas, publicado pela Cirium, empresa especializada em dados para a aviação. Na categoria aeroportos de média escala, que considera o volume anual de 15 a 25 milhões de passageiros, o terminal mineiro alcançou 83,57% de pontualidade nas decolagens, em um total de 113.857 voos e ficou em 10º lugar no ranking global.

O primeiro lugar no ranking global dos aeroportos médios mais pontuais do mundo ficou com o Panama City Tocumen International Airport, com 93,34% de decolagens no horário, em um total de 148.065 voos. O Aeroporto Internacional de Brasília conquistou a segunda posição, com 88,36% de pontualidade. Entre os brasileiros, destaque também para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em 6º lugar, e para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo, em 8º.

“O ranking da Cirium é uma referência global, baseado em critérios técnicos e rigorosos de análise de dados de voos, e contribui para a identificação de padrões e melhorias na indústria aérea. Comemoramos o nosso resultado, com a certeza de que estamos no caminho certo. Seguimos em evolução, comprometidos em proporcionar a melhor experiência ao passageiro, atuando, com consistência, para garantir a eficiência operacional e trazer soluções inovadoras, em sinergia com as companhias aéreas”, ressalta o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Sobre o BH Airport



Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende cerca de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pela Motiva, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

