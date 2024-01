Belo Horizonte, 9 janeiro de 2024 – O BH Airport segue empenhado em ampliar a sua conectividade no mercado nacional e internacional. A novidade, agora, está na parceria firmada com a Sky Airline, companhia aérea low cost chilena, que já disponibilizou a abertura das vendas da rota BH – Santiago, no Chile, em seu site. O primeiro voo será no dia 15 de junho de 2024.

Os voos, operados no Airbus A320neo, uma das areronaves mais modernas do mundo, irão conectar o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez ao terminal da capital mineira três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A rota decola do BH Airport às 18h30, com chegada prevista para às 22h30. No sentido contrário, parte de Santiago, no Chile, às 12h20, com previsão de chegada às 17h35 ao terminal mineiro.

“Seguimos ampliando a oferta de voos e proporcionando a melhor experiência aeroportuária aos clientes com a opção de companhia low cost a operar no aeroporto, mantendo a qualidade e a excelência no atendimento, afinal, toda a frota da Sky Airline é composta por novíssimos e confortáveis Airbus A320neo, com capacidade para 186 passageiros”, ressalta o diretor de Operações do BH Airport, Herlichy Bastos, reforçando o compromisso do aeroporto em fortalecer o hub de conectividade doméstica, regional e internacional.

Expansão da malha aérea em Minas

Para o Governo de Minas, a notícia já é vista com bons olhos. “A informação comprova o sucesso da política de expansão da malha aérea no Estado e o grande potencial mineiro no setor. Assim como Minas Gerais, o Chile é um grande produtor de lítio e um dos mais importantes destinos turísticos do continente. Quanto maior essa proximidade, maiores serão as oportunidades de negócios para empresas mineiras e chilenas nesses e em outros setores”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passal.

O presidente da Belotur, Gilberto Castro, aposta na nova rota low cost como mais um importante passo na internacionalização da capital mineira. “A chegada da companhia Sky Airline traz muitas perspectivas para Belo Horizonte como um destino turístico de destaque no continente. Ter essa conexão direta com Santiago, e com um preço mais acessível, estimula o comércio e diversos tipos de parcerias estratégicas, além de promover nossos principais atributos, como a cultura, as agendas tecno-científicas e empresariais, a gastronomia e nossos eventos de entretenimento”, enfatiza, parabenizando o BH Airport por abrir este caminho direto para mais um relevante mercado turístico.

A SKY Airline foi eleita a melhor low cost da América do Sul por três anos seguidos, pela Skytrax World Airline Awards, além de ser reconhecida pela pontualidade e qualidade e conforto das aeronaves. A companhia transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente, dominando 23% do mercado aéreo doméstico chileno.

