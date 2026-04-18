Inconfidência Mineira: o que restou dos passos de Tiradentes em Ouro Preto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Caminhar por Ouro Preto é como folhear um livro de história a céu aberto. Cada ladeira e casarão colonial da antiga Vila Rica narra um capítulo da Inconfidência Mineira, a conspiração separatista de 1789 que se tornou um dos símbolos da luta pela independência do Brasil. Para mergulhar nesse período, preparamos um roteiro pelos locais que foram palco dos acontecimentos e guardam a memória de seus protagonistas, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Praça Tiradentes: o palco da repressão

O coração de Ouro Preto é o ponto de partida ideal. Foi na Praça Tiradentes, o antigo Largo do Palácio, que a Coroa Portuguesa expôs a cabeça do alferes em 1792, após sua execução no Rio de Janeiro. A medida visava a reprimir qualquer nova tentativa de levante. Hoje, um monumento em sua homenagem domina a paisagem, marcando o local como um símbolo de resistência e memória nacional.

Leia Mais

Museu da Inconfidência: o guardião da memória

Instalado no imponente prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, o Museu da Inconfidência é parada obrigatória. O acervo do museu reúne documentos originais da conspiração, objetos pessoais dos inconfidentes e peças que reconstituem o período colonial, oferecendo um panorama detalhado do movimento. Embora o destino de muitos conspiradores tenha sido o degredo em colônias portuguesas na África, o museu preserva o legado daqueles que sonharam com um Brasil livre.

Casa dos Contos: a prisão dos poetas

A poucos passos dali, a Casa dos Contos funcionou como um centro administrativo da Coroa e, durante a repressão ao movimento, serviu de prisão para alguns dos envolvidos. Entre seus muros, foram encarcerados conspiradores como o poeta Cláudio Manuel da Costa, que morreu em circunstâncias misteriosas durante sua detenção. O local hoje abriga um museu que explora a história econômica e fiscal da região.

Um roteiro pelas ruas históricas

Além dos marcos principais, o verdadeiro roteiro se faz ao caminhar sem pressa pelas ruas de pedra, imaginando os encontros secretos e as conversas que ecoaram por ali. Explore a Rua Direita, visite a Igreja de São Francisco de Assis, obra-prima de Aleijadinho, e sinta a atmosfera que inspirou um dos primeiros movimentos de independência do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial para garantir precisão e qualidade.