A doçura mais antiga e carinhosa de Ouro Preto te espera

A vida há de ser doce...

e mais doce ainda quando o coração festeja a doçura em momentos que o tempo não apaga.

No colo verde das montanhas de Ouro Preto, onde o ar cheira a lenha e goiaba madura, repousa São Bartolomeu, o mais doce dos vilarejos. Um distrito encantado, onde cada rua conta histórias antigas e cada fogão guarda segredos de gerações. Aqui, a tradição não se conta — se prova.

E é com todo esse amor que, nos dias 17, 18 e 19 de abril, o vilarejo se ilumina para a 29ª Festa Cultural da Goiaba, uma das celebrações mais esperadas e carinhosas de Minas Gerais.

Rainha goiabada

Como quem prepara um presente para quem se ama, a comunidade já acorda cedo. As panelas de cobre cantam, o cheiro doce sobe ao céu e nasce, mais uma vez, a rainha goiabada cascão, junto com doces de leite, figo em calda, laranja cristalizada, cidra, mamão, geleias reluzentes, licores perfumados e o vinho suave de jabuticaba. Sabores que carregam alma, mãos calejadas e o jeito mineiro de eternizar o afeto.

Desde 2008, esses doces são Patrimônio Cultural Imaterial de Ouro Preto — não apenas comida, mas herança viva, sussurrada de avó para neto, de mãe para filha, como um segredo de família que o mundo inteiro vem provar.

Programação

Na feira, o vilarejo se revela inteiro: barracas transbordando comidas regionais, artesanato feito com alma, mel das colmeias próximas, cafés que contam a terra, queijos, ovos e frutos da roça. E enquanto o paladar se encanta, a alma se alegra com música, dança, teatro de rua, oficinas de culinária, exposições de arte e brincadeiras que fazem criança de todo mundo.

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São Bartolomeu não é só um lugar. É um estado de espírito doce, lento e verdadeiro. Vá se perder nestes dias de festa, deixar o coração mais leve e levar na mala um pedacinho deste vilarejo que sabe fazer da vida um doce eterno.