Buscas por jovem de BH que sumiu no mar em Cabo Frio vão para o 3º dia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

As buscas pelo jovem de 26 anos identificado como Leonardo Serafim, que desapareceu nesse domingo (19/4) depois de entrar no mar na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, serão retomadas na manhã desta terça-feira (21). Natural de Belo Horizonte (MG), Leonardo estava em viagem com a família na cidade.

O Corpo de Bombeiros recebeu uma ligação do irmão do rapaz, de 15 anos, às 12h18 de domingo, relatando que Leonardo havia desaparecido. Os mergulhadores, então, realizaram varreduras até o início da noite, mas não conseguiram encontrá-lo. Com auxílio de um drone, a procura no mar foi retomada nesta segunda-feira (20) e encerrada, novamente, por volta das 18h.

Conforme informado pela assessoria do Corpo de Bombeiros ao Estado de Minas, a procura à noite no mar acaba não sendo viável em decorrência da visibilidade. No entanto, equipes seguem no local durante toda a madrugada fazendo varreduras visuais.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro segue com as buscas pelo turista mineiro desaparecido no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada domingo, dia 19, após um jovem de 26 anos entrar na água em uma área com condições adversas, incluindo correnteza e mar agitado. Desde então, as equipes seguem mobilizadas de forma ininterrupta com a atuação de mergulhadores, embarcações e drone para monitorar a faixa de areia e o espelho d'água", informou a corporação em nota divulgada na noite desta segunda-feira.

Nas redes sociais, a influenciadora digital Monique Bispo publicou, no domingo, um vídeo no qual ela aparece na praia onde o jovem desapareceu. Ela disse que Leonardo tem baixa visão e problema de mobilidade, segundo informações repassadas pela família dele.

“O Leonardo entrou no mar com o irmão e uma onda acabou arrastando ele. O irmão, desesperado, saiu da água pedindo ajuda”, disse Monique Bispo.

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Na ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros consta, sem outros detalhes, que Leonardo tem “deficiência motora”, segundo relatou a família aos militares.