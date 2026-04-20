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IMPRUDÊNCIA

Motorista com sintomas de embriaguez bate e mata entregador em Uberlândia

A moto foi arrastada por vários metros, enquanto o carro saiu da pista e só parou às margens da pista. Vítima tinha 20 anos

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/04/2026 21:23

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Motorista com sintomas de embriaguez bate e mata entregador em Uberlândia
Motorista com sintomas de embriaguez bate e mata entregador em Uberlândia crédito: Reprodução/Redes sociais

A morte do entregador por aplicativo Felipe Henrique Estevão Gonçalves, de 20 anos, provocou comoção e mobilizou colegas de profissão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após um grave acidente registrado na noite de domingo (19/4). O motorista que causou a batida foi detido por suspeita de embriaguez ao volante.

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O acidente ocorreu em um trecho movimentado entre o Anel Viário Sul e a Avenida Vereador Carlito Cordeiro, no Bairro Laranjeiras, zona sul da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, um carro invadiu a contramão e atingiu de frente a motocicleta pilotada pela vítima, que  fazia entregas.

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Com o impacto, a moto foi arrastada por vários metros, enquanto o carro saiu da pista e só parou às margens da pista. O jovem morreu no local, antes da chegada do socorro.

De acordo com os militares, o motorista apresentava sinais de alteração por ingestão de álcool e tentou fugir.

O corpo de Felipe Gonçalves foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberlândia.

Na manhã desta segunda-feira (20/4), cerca de 100 motociclistas realizaram um ato em homenagem ao motociclista morto na batida. A concentração aconteceu na esplanada do Teatro Municipal de Uberlândia e houve buzinaço cobrando justiça.

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Os entregadores seguiram o cortejo do colega de profissão. O sepultamento aconteceu no Cemitério Bom Pastor.

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