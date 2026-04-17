Assine
overlay
Início Gerais
Foi e não voltou

Carro alugado há 9 anos em Guarulhos é encontrado em Uberlândia

Homem foi preso por receptação ao dizer que pagava aluguel para uso do carro a uma pessoa que não conhecia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
17/04/2026 18:09

compartilhe

SIGA
×
Carro alugado que não foi devolvido é apreendido em Uberlândia
Carro alugado que não foi devolvido é apreendido em Uberlândia crédito: PMMG/Divulgação

Um homem foi detido pela Polícia Militar Rodoviária em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, após ser flagrado dirigindo um carro que foi retirado de uma locadora em 2017 no aeroporto de Guarulhos (SP) e não foi devolvido. O motorista foi conduzido pelo crime de receptação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A abordagem aconteceu no Anel Viário Sul, nessa quinta-feira (16/4). Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o veículo estava ligado a um boletim de ocorrência feito pela locadora no Estado de São Paulo.

Leia Mais

Segundo a polícia, o motorista afirmou que utiliza o carro há cerca de dois anos e que paga uma mensalidade de R$ 1,6 mil pelo uso do veículo. No entanto, ele disse não saber quem seria o responsável pela locação ou a pessoa que recebe os pagamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante das inconsistências nas informações apresentadas, o homem foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação.

Tópicos relacionados:

foi-e-nao-voltou pmrv triangulomineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay