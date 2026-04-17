Carro alugado há 9 anos em Guarulhos é encontrado em Uberlândia

Um homem foi detido pela Polícia Militar Rodoviária em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, após ser flagrado dirigindo um carro que foi retirado de uma locadora em 2017 no aeroporto de Guarulhos (SP) e não foi devolvido. O motorista foi conduzido pelo crime de receptação.



A abordagem aconteceu no Anel Viário Sul, nessa quinta-feira (16/4). Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o veículo estava ligado a um boletim de ocorrência feito pela locadora no Estado de São Paulo.

Segundo a polícia, o motorista afirmou que utiliza o carro há cerca de dois anos e que paga uma mensalidade de R$ 1,6 mil pelo uso do veículo. No entanto, ele disse não saber quem seria o responsável pela locação ou a pessoa que recebe os pagamentos.



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Diante das inconsistências nas informações apresentadas, o homem foi encaminhado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação.