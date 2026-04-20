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Assassinado na rua

Adolescente de 17 anos é morto por falsos policiais em Uberlândia

Criminosos usavam um revólver e uma arma longa, e, por se passarem por autoridades, conseguiram render a vítima e outras pessoas no local do crime

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/04/2026 19:59 - atualizado em 20/04/2026 20:15

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Imagem ilustrativa de viatura policial
Adolescente de 17 anos é morto por falsos policiais crédito: Pixabay / Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi morto enquanto estava em uma festa na madrugada deste domingo (19/4) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens invadiram o local e diziam ser policiais.

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O caso foi registrado no Bairro Jardim Europa, zona oeste da cidade, perto das 2h45. Segundo a Polícia Militar, os atiradores aguardaram um convidado chegar ao local e o abordaram no momento em que ele entrava na casa.

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Os falsos policiais usavam um revólver e uma arma longa, e, por se passarem por autoridades, conseguiram render os outros participantes da festa dentro da residência.

O adolescente foi retirado do imóvel, levado até a rua e assassinado a tiros. Os criminosos fugiram.
Esses atiradores não foram identificados e, de acordo com a polícia, o caso pode ter ligação com o outro assassinato.

O jovem baleado neste domingo era investigado por suspeita de participação na queima de um carro utilizado em outro homicídio, desta vez no Bairro Planalto, também em Uberlândia.

Este primeiro crime aconteceu no fim de março deste ano e a vítima tinha 35 anos. Dois dias depois, o veículo usado na ação foi achado destruído por fogo às margens da MGC-455, na zona rural de Uberlândia.

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As investigações de ambos os casos seguem com a Polícia Civil.

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