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USO ATÉ DE DRONE

Bombeiros procuram farmacêutica desaparecida em MG

Carro da farmacêutica, de 73 anos, foi encontrado próximo a uma fazenda de café em Campestre, no Sul de Minas. Idosa viajava para Alfenas (MG), na mesma região

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 13:16

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Bombeiros realizam buscas por fazendas de café no Sul de Minas a procura de farmacêutica desaparecida na sexta-feira (17/4)
Bombeiros realizam buscas por fazendas de café no Sul de Minas à procura de farmacêutica desaparecida na sexta-feira (17/4) crédito: CBMMG/Divulgação

A farmacêutica Regina Helena Vieira de Souza, de 73 anos, é procurada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de desaparecer durante uma viagem no Sul do estado. De acordo com os militares, a vítima está desaparecida desde sexta-feira (17/4).

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Conforme apurado pela "TV Alterosa Sul de Minas", a idosa viajava a caminho de Alfenas. O Corpo de Bombeiros agora realiza as buscas em Campestre, na mesma região, onde o carro de Regina foi encontrado próximo a uma fazenda de café.

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O veículo foi encontrado trancado, sem vestígios da mulher, com pertences dela dentro. O carro foi removido pela Polícia Civil (PC), que investiga o caso.

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As buscas são realizadas em uma ampla área da fazenda, incluindo lavouras de café, trechos de mata e proximidades de um curso d’água. Os militares utilizam drones para ampliar o alcance das buscas.

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