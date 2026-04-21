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violência em minas

MG: homem é morto com 12 tiros em bar; 11 foram na cabeça

Acusado do crime usava capacete e disparou várias vezes contra a vítima, de 33 anos, que estava sentada em uma mesa do estabelecimento

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 16:07 - atualizado em 21/04/2026 16:07

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Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (20/4), na Rua Aroeira, no Bairro Vila Império, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce crédito: arquivo/EM

Um homem de 33 anos foi morto a tiros em um bar na Rua Aroeira, no Bairro Vila Império, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa segunda-feira (20/4).

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve pelo menos 11 perfurações na cabeça e uma no ombro. A quantidade com exatidão será esclarecida depois de o corpo ser necropsiado.

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Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, um homem que usava capacete chegou ao estabelecimento e disparou contra a vítima. Em seguida, ele fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. Foram encontradas várias cápsulas de calibre .380.

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O suspeito levou a arma utilizada e ainda não foi identificado. Não há informação sobre a motivação do crime, mas o celular da vítima foi apreendido para ajudar na investigação do crime.

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