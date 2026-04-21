MG: homem é morto com 12 tiros em bar; 11 foram na cabeça

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 33 anos foi morto a tiros em um bar na Rua Aroeira, no Bairro Vila Império, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa segunda-feira (20/4).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve pelo menos 11 perfurações na cabeça e uma no ombro. A quantidade com exatidão será esclarecida depois de o corpo ser necropsiado.

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, um homem que usava capacete chegou ao estabelecimento e disparou contra a vítima. Em seguida, ele fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. Foram encontradas várias cápsulas de calibre .380.

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O suspeito levou a arma utilizada e ainda não foi identificado. Não há informação sobre a motivação do crime, mas o celular da vítima foi apreendido para ajudar na investigação do crime.