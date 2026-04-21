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HOMICÍDIO

Grande BH: dono de oficina confessa execução de cliente com tiros na cabeça

Além de três perfurações na cabeça, perícia identificou outras duas no tórax, duas nos braços e mais duas nas nádegas. Crime aconteceu em Contagem

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
21/04/2026 00:14

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Viatura da PM
Polícia Militar atendeu à ocorrência na tarde desta segunda-feira (20) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 26 anos foi executado a tiros em uma oficina mecânica de motos na tarde desta segunda-feira (20/4) no Bairro Ressaca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O dono do estabelecimento, um homem de 31 anos, confessou o assassinato.

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No registro da ocorrência consta que a Polícia Militar, assim que chegou ao local, ligou para um número de telefone que estava registrado em uma parede do estabelecimento. A ligação foi atendida pelo dono da oficina, que havia fugido logo após o homicídio.

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O homem alegou que a vítima havia deixado sua moto na oficina para um conserto e se irritou com a demora na liberação do veículo. Segundo afirmou, ao chegar ao estabelecimento, o cliente sacou uma arma e disse: "Agora eu vou te matar". O dono da oficina disse que conseguiu pegar a arma durante uma luta corporal e atirar contra o homem. 

A perícia apontou nove perfurações de arma de fogo no corpo da vítima, sendo três na cabeça, duas no tórax, duas nos braços e duas nas nádegas. O perito da Polícia Civil também identificou sinais de luta corporal.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tem várias passagens policiais por crimes como roubo e tráfico de drogas.

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A polícia, ainda na conversa por telefone com o dono da oficina, tentou convencê-lo a se entregar. O homem disse, conforme a corporação, que primeiro buscaria a orientação de um advogado. Ele forneceu a localização da arma, que foi apreendida.

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