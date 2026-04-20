Homem é esfaqueado em praça de alimentação de shopping no Sul de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 36 anos entrou em um shopping no Sul de Minas Gerais, atacou um frequentador, aparentemente escolhido a esmo, com uma facada no pescoço e foi preso (confira vídeo abaixo), na tarde do domingo (19/04).

O ataque ocorreu na praça de alimentação do centro de compras SerraSul Shopping, estabelecimento às margens da Rodovia BR-381 (Fernão Dias), em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

De acordo com o que testemunhas disseram à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito entrou no shopping com roupas velhas aparentando ser uma pessoa em situação de rua, vagando sem rumo pelos corredores.





Como foi o ataque?

Sem qualquer aviso prévio, fala, discussão ou manifestação, o suspeito atacou com uma faca um homem de 42 anos que estava em frente a uma lanchonete.

Surpresa, a vítima tentava estancar o sangramento volumoso que descia do pescoço e era amparada por outros frequentadores que viram a ação sem entender o motivo.

Ao mesmo tempo, um grupo de seguranças do estabelecimento agiu rápido, cercando e imobilizando no solo o suspeito.

De acordo com o relatado pelos seguranças e também pela polícia, o suspeito aparentava estar embriagado e com quadro de desordem de ideias demonstrando possível confusão mental.

Suspeito que aparentava ser pessoa em situação de rua entra no shopping e desfere facada em frequentador Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O golpe foi direcionado à região do pescoço, uma área de alta vulnerabilidade devido à presença de vasos sanguíneos vitais, como a carótida e a jugular, o que resultou em uma hemorragia intensa controlada inicialmente por populares que presenciaram o ataque.

O próprio ferido confirmou às autoridades, antes de ser removido para atendimento médico, que jamais havia visto o autor da agressão, reforçando a tese de uma escolha aleatória do alvo.

O socorro foi realizados de forma integrada. Enquanto frequentadores do shopping utilizavam técnicas de estancamento para salvar a vida do homem, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram para realizar a estabilização e o transporte para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Simultaneamente, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do suspeito. Durante a verificação de dados, os militares identificaram um documento de interdição judicial temporária expedido pela Justiça da Paraíba contra o autor.

O caso foi formalizado na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Ataque em praça de alimentação

Entrada no shopping: homem de 36 anos que aparenta estar em situação de rua entra no shopping

Confusão mental: suspeito aparenta confusão emntal e embriaguez

Vítima aleatória: homem ataca com facada no pescoço frequentador aparentemente escolhido a esmo

Contenção: seguranças do shopping imobilizam suspeito no solo

Prisão: políciais militares prendem suspeito e o levam para a delegacia

Primeiros socorros: realizados por populares para conter hemorragia

Vítima: homem de 42 anos que disse não conhecer o agressor

Atendimento: equipes do Samu e Bombeiros conduziram a vítima

Encaminhamento hospitalar: paciente levado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio

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Medidas policiais: prisão em flagrante efetuada pela Polícia Militar