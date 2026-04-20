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CRIME OCUPA O INTERIOR

Polícia apreende arsenal e explosivos que iam para o interior de Minas

Patrulhamento preventivo Na Zona da Mata localiza fuzil, granadas e barras de maconha em veículo com destino a Região Central de Minas. Dois jovens são detidos

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
20/04/2026 07:41

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Fuzil com 202 munições, pistolas, dinamites e cinco barras de maconha seguiam de Juzi de Fora, na Zona da Mata, para Três Marias, na Região Central
Fuzil com 202 munições, pistolas, dinamites e cinco barras de maconha seguiam de Juzi de Fora, na Zona da Mata, para Três Marias, na Região Central crédito: PMMG/Divulgação

Um arsenal composto por fuzil, munições, explosivos e drogas que seria transportado de Juiz de Fora (MG) para Três Marias (MG) foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na noite deste domingo (19/04), no município de partida.

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Uma operação de patrulhamento preventivo na cidade da Zona da Mata com militares da 99ª Companhia do 27º Batalhão interceptou dois jovens, de 18 e 19 anos, que estavam ao lado de uma motocicleta modelo CG Titan.

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Ao serem questionados pelos policiais, os suspeitos afirmaram que o veículo havia sofrido uma avaria após uma queda e que pretendiam transportá-lo no porta-malas de um Volkswagen Polo.

O destino final da viagem seria a cidade de Três Marias, na Região Central, localizada a cerca de 520 quilômetros do ponto de partida.

O que chamou a atenção dos policiais?

Durante a inspeção técnica da motocicleta, que possuía placa do Rio de Janeiro, a guarnição identificou diversas irregularidades, incluindo a ausência de retrovisores.

Uma verificação mais detalhada revelou que a numeração do chassi não correspondia à placa, confirmando que o veículo possuía registro de roubo.

Paralelamente, os policiais notaram um forte odor característico de substância entorpecente vindo do interior do automóvel de passeio.

A busca realizada no Volkswagen Polo revelou um arsenal bélico de alto poder de fogo composto por um fuzil AR-15 de calibre 5,56, duas pistolas Sig Sauer de calibre 9mm e um carregador com capacidade estendida para 30 disparos. O estoque de munições para o fuzil contabilizou 202 unidades prontas para uso.

A inscrição "ouro" gravada na caixa da culatra do fuzil é uma característica de armas de origem clandestina ou importadas ilegalmente que circulam no Brasil. Marcações "Ouro", "Prata" ou "Dubai" são feitas por traficantes ou montadores no exterior (como no Paraguai) para indicar uma "graduação" de qualidade ou procedência.

Além do armamento, a vistoria encontrou 14 cartuchos de emulsão, conhecidos popularmente como dinamite, quatro granadas de mão e cinco barras de maconha.

A Zona da Mata - sobretudo Juiz de Fora - se destaca como área de domínio da facção Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. O transporte de armamento pesado pode ser um indício de fortalecimento de posições do crime organizado no interior, onde há disputas com o PCC (de São Paulo) e a resistência de quadrilhas locais.

Devido à periculosidade dos artefatos, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para realizar a detonação controlada dos explosivos em um ambiente seguro.

Os dois envolvidos foram detidos em flagrante e encaminhados à unidade policial. Eles responderão por uma série de crimes, que incluem tráfico de entorpecentes, receptação de veículo roubado, além do porte e posse ilegal de armas de fogo e artefatos explosivos de uso restrito e proibido.

Tanto o carro quanto a motocicleta foram apreendidos e levados para o pátio da delegacia para a continuidade dos procedimentos judiciários. 

Interceptação de arsenal

Abordagem preventiva: os policiais interceptaram o Volkswagen Polo e a motocicleta em Juiz de Fora

Verificação veicular: a equipe constatou irregularidades na placa e no chassi da CG Titan

Busca no interior: os militares localizaram armas de grosso calibre e drogas escondidas no carro

Ação do Bope: as granadas e dinamites foram destruídas em ambiente controlado

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Itens apreendidos: Fuzil AR-15, calibre 5,56; duas pistolas Sig Sauer calibre 9mm; 202 munições para fuzil; 14 dinamites; quatro granadas; e cinco barras de maconha

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