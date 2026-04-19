MG: corpo de idoso que caiu de ribanceira após acidente é resgatado

O corpo de um idoso, de 66 anos, foi resgatado após o veículo que ele conduzia sair da pista e cair de uma ribanceira com desnível estimado entre 100 e 150 metros em relação ao nível da via. O caso ocorreu em Dionísio, no Vale do Aço mineiro, na madrugada deste domingo (19/4).

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo os bombeiros, o ponto onde o carro do idoso estava era de difícil acesso, com terreno acidentado e inclinação acentuada. Os militares precisaram utilizar técnicas de salvamento em altura para recuperar o corpo.

De acordo com o CBMMG, foi constatado logo na abordagem inicial que a vítima apresentava sinais inequívocos de morte, como rigidez cadavérica. “Após avaliação e preparo, foi realizada a extração controlada da vítima desde o ponto de localização até a margem da via”, informou a corporação.

Não foram repassados detalhes sobre possíveis causas do acidente e em qual via o idoso dirigia quando o carro saiu da pista.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ficou responsável pela preservação do local e pela custódia do corpo até a chegada da funerária.