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RESGATE

MG: corpo de idoso que caiu de ribanceira após acidente é resgatado

O desnível da ribanceira em relação à via é estimado entre 100 e 150 metros, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/04/2026 19:52 - atualizado em 19/04/2026 19:54

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Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG

O corpo de um idoso, de 66 anos, foi resgatado após o veículo que ele conduzia sair da pista e cair de uma ribanceira com desnível estimado entre 100 e 150 metros em relação ao nível da via. O caso ocorreu em Dionísio, no Vale do Aço mineiro, na madrugada deste domingo (19/4).

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O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

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Segundo os bombeiros, o ponto onde o carro do idoso estava era de difícil acesso, com terreno acidentado e inclinação acentuada. Os militares precisaram utilizar técnicas de salvamento em altura para recuperar o corpo. 

De acordo com o CBMMG, foi constatado logo na abordagem inicial que a vítima apresentava sinais inequívocos de morte, como rigidez cadavérica. “Após avaliação e preparo, foi realizada a extração controlada da vítima desde o ponto de localização até a margem da via”, informou a corporação.  

Não foram repassados detalhes sobre possíveis causas do acidente e em qual via o idoso dirigia quando o carro saiu da pista.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ficou responsável pela preservação do local e pela custódia do corpo até a chegada da funerária. 

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