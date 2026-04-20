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12 REGISTROS NA PM CONTRA O EX

Suspeito de tentar matar ex e companheiro dela no trânsito em BH é preso

Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, o casal, que estava em uma moto, foi perseguido pelo homem em um carro

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
20/04/2026 00:23

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Aglomeração gerou tumulto, e o supermercado chamou a Polícia Militar para garantir a segurança e evitar conflitos
Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 40, e o atual companheiro dela, de 48, no Bairro Candelária, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (19/4).

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Conforme registrado pela Polícia Militar (PMMG) no boletim de ocorrência, o casal, que estava em uma moto, foi perseguido pelo homem, que dirigia um automóvel. Ao passar pela Rua Padre Pedro Pinto, o ex da vítima bateu na moto. A mulher e o companheiro caíram no asfalto. O agressor ainda acabou batendo em uma caminhonete.

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A mulher perdeu a consciência logo após a queda, sendo socorrida e levada pelo Samu ao Hospital Risoleta Neves. O agressor, segundo apurou a polícia com testemunhas, desceu do carro com uma faca na mão. Populares rapidamente intervieram e avançaram sobre o homem, que foi agredido e imobilizado antes que pudesse esfaquear as vítimas. O companheiro da mulher teve apenas escoriações leves. 

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Segundo a Polícia Militar, a mulher tem 12 ocorrências contra o homem desde 2014 por lesão corporal, violência doméstica e dano ao patrimônio. O registro policial não menciona quando o relacionamento deles chegou ao fim. 

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