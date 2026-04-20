Suspeito de tentar matar ex e companheiro dela no trânsito em BH é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 40, e o atual companheiro dela, de 48, no Bairro Candelária, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (19/4).

Conforme registrado pela Polícia Militar (PMMG) no boletim de ocorrência, o casal, que estava em uma moto, foi perseguido pelo homem, que dirigia um automóvel. Ao passar pela Rua Padre Pedro Pinto, o ex da vítima bateu na moto. A mulher e o companheiro caíram no asfalto. O agressor ainda acabou batendo em uma caminhonete.

A mulher perdeu a consciência logo após a queda, sendo socorrida e levada pelo Samu ao Hospital Risoleta Neves. O agressor, segundo apurou a polícia com testemunhas, desceu do carro com uma faca na mão. Populares rapidamente intervieram e avançaram sobre o homem, que foi agredido e imobilizado antes que pudesse esfaquear as vítimas. O companheiro da mulher teve apenas escoriações leves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Polícia Militar, a mulher tem 12 ocorrências contra o homem desde 2014 por lesão corporal, violência doméstica e dano ao patrimônio. O registro policial não menciona quando o relacionamento deles chegou ao fim.