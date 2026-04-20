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DANOS MATERIAIS

MG: desabamento de casa em São João del-Rei é confundido com incêndio; veja

Laje de garagem cedeu e desabou sobre dois carros e uma moto; poeira levantada foi confundida com fumaça

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
20/04/2026 10:08

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Laje de garagem desaba e atinge dois carros e uma moto em São João del-Rei
Laje de garagem desaba e atinge dois carros e uma moto em São João del-Rei crédito: Divulgação/CBMMG

A laje da garagem de uma casa em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, desabou, na noite desse domingo (19/4). De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, o primeiro acionamento indicava que um incêndio atingia a residência. Isso porque, ao ceder, a laje jogou grande quantidade de poeira para cima, o que foi confundido com fumaça.

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O desabamento ocorreu no Bairro Colônia do Marçal, pouco antes das 19h. A laje da garagem cedeu e caiu sobre dois carros e uma moto. Além dos veículos danificados, o colapso provocou danos à parede de um cômodo. O local permanecerá isolado até a vistoria de um engenheiro. 

Como o desabamento interditou o único acesso ao imóvel, os bombeiros abriram uma passagem em um muro para permitir a entrada dos moradores na casa. Ninguém ficou ferido.

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Um dos moradores afirmou que não havia na casa sinais de risco de desabamento, como trincas, rachaduras ou infiltrações. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação no imóvel na manhã desta segunda-feira (20/4).

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