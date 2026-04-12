Casa desaba neste domingo em Juiz de Fora; veja vídeo

Uma casa desabou na manhã deste domingo (12/4), por volta das 7h, na Rua Itacolomi, no Bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu depois do colapso de uma laje pré-moldada, que provocou a queda parcial da estrutura inferior do imóvel. Paredes laterais também foram comprometidas, o que dificultou a saída dos moradores.

Equipes atuaram no local para isolar a área, avaliar os riscos e abrir um acesso seguro para os ocupantes. Ao todo, 15 moradores e dois animais de estimação foram retirados, sem registro de feridos.

A Polícia Militar e a Defesa Civil também estiveram no local. As causas do desabamento ainda serão investigadas.

O caso ocorre após o período de fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira desde fevereiro, provocando uma série de ocorrências, como deslizamentos, alagamentos e desabamentos, além de deixar milhares de pessoas desalojadas na região.

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A tragédia deixou 73 mortos, sendo 65 em Juiz de Fora e oito em Ubá (MG).