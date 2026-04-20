Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na MGC-238

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no fim da tarde desta segunda-feira (20/4) em um acidente no município de Inhaúma, na Região Central de Minas. O carro em que as duas vítimas estavam, um Fiat Palio, capotou na MG-238, próximo a um ponto de parada conhecido como restaurante Itaoca.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e deslocou duas viaturas da Quinta Companhia Independente, de Sete Lagoas, na mesma região, até o local do acidente. Os agentes encontraram as duas vítimas presas às ferragens: uma delas, uma mulher de 49 anos, já estava morta.

A segunda vítima foi retirada às pressas pelos militares e levada a um hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outras duas pessoas que também estavam a bordo foram encontradas já fora do veículo e conscientes pelas equipes de resgate.

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A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) e da Polícia Civil de Minas Gerais também foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente, que serão investigadas.