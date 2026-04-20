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ACIDENTE NA MGC-497

Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e carro no Triângulo Mineiro

Colisão ocorreu nesta segunda-feira (20/4) entre Uberlândia e Prata. Vítimas morreram no local; feridos foram socorridos pelo Samu

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Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
20/04/2026 16:29

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De acordo com as primeiras informações, o impacto foi violento, causando danos severos aos veículos
VW Golf ficou completamente destruído no acidente que ocorreu no Km 74 da rodovia MGC-497, no Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira (20/4), após uma batida grave envolvendo um caminhão Mercedes-Benz 1113 e um carro VW Golf no Km 74 da rodovia MGC-497, entre os municípios de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. As vítimas morreram ainda no local, em trecho da via que liga as cidades, segundo informações de socorristas.

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De acordo com a polícia, o impacto foi violento, causando danos severos aos veículos. O carro transportava cinco pessoas, entre elas as duas vítimas que tiveram os óbitos constatados ainda no local. Entre os outros três ocupantes do veículo, dois apresentaram ferimentos leves e um grave. Já o condutor do caminhão  teve lesões leves. 

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Os militares atuaram na retirada das vítimas e na segurança da via, enquanto os socorristas realizaram os procedimentos de praxe.

A dinâmica da colisão ainda não foi oficialmente confirmada. A MGC-497 é uma importante ligação regional e registra fluxo constante de veículos pesados. Em casos semelhantes registrados no mesmo local, colisões frontais e envolvimento prévio com outros veículos já foram apontados como fatores agravantes. 

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Após o atendimento, a pista passou por limpeza e sinalização para evitar novos riscos. A perícia técnica foi acionada e vai investigar as causas do acidente. As identidades e idades das vítimas não foram divulgadas.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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