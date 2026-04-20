Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e carro no Triângulo Mineiro

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira (20/4), após uma batida grave envolvendo um caminhão Mercedes-Benz 1113 e um carro VW Golf no Km 74 da rodovia MGC-497, entre os municípios de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. As vítimas morreram ainda no local, em trecho da via que liga as cidades, segundo informações de socorristas.

De acordo com a polícia, o impacto foi violento, causando danos severos aos veículos. O carro transportava cinco pessoas, entre elas as duas vítimas que tiveram os óbitos constatados ainda no local. Entre os outros três ocupantes do veículo, dois apresentaram ferimentos leves e um grave. Já o condutor do caminhão teve lesões leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Os militares atuaram na retirada das vítimas e na segurança da via, enquanto os socorristas realizaram os procedimentos de praxe.



A dinâmica da colisão ainda não foi oficialmente confirmada. A MGC-497 é uma importante ligação regional e registra fluxo constante de veículos pesados. Em casos semelhantes registrados no mesmo local, colisões frontais e envolvimento prévio com outros veículos já foram apontados como fatores agravantes.

Após o atendimento, a pista passou por limpeza e sinalização para evitar novos riscos. A perícia técnica foi acionada e vai investigar as causas do acidente. As identidades e idades das vítimas não foram divulgadas.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro