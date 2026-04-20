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QUEDA DE ÁRVORES

BH: veículos são atingidos por árvores na região do Barreiro

Acidente que ocorreu na região do Barreiro atingiu alguns veículos e prejudicou distribuição de energia

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
20/04/2026 11:21 - atualizado em 20/04/2026 11:21

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Árvores atingem kombi e outros veículos na região do Barreiro, em BH.
Árvores atingem kombi e outros veículos na região do Barreiro, em BH. crédito: CBMMG

Uma Kombi foi atingida por árvores ontem na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesse domingo (19/4) com a queda de mais 3 árvores na Avenida Solferina Ricci Pace, número 70, no bairro CDI Jatobá. 

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para atender a ocorrência. A queda também arrastou a fiação da rede elétrica do local, que atingiu outros carros. Os militares não informaram sobre feridos.

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Os bombeiros tiveram que cortar duas árvores na ocorrência. Outras duas serão cortadas hoje (20/4).

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A Cemig foi acionada e relatou que a queda da árvore atingiu um poste da companhia que atende um condomínio da na região. O acidente resultou no corte da energia da região, que foi religada às 21h30 da mesma noite.

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