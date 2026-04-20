BH: veículos são atingidos por árvores na região do Barreiro

Uma Kombi foi atingida por árvores ontem na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesse domingo (19/4) com a queda de mais 3 árvores na Avenida Solferina Ricci Pace, número 70, no bairro CDI Jatobá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para atender a ocorrência. A queda também arrastou a fiação da rede elétrica do local, que atingiu outros carros. Os militares não informaram sobre feridos.

Os bombeiros tiveram que cortar duas árvores na ocorrência. Outras duas serão cortadas hoje (20/4).

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A Cemig foi acionada e relatou que a queda da árvore atingiu um poste da companhia que atende um condomínio da na região. O acidente resultou no corte da energia da região, que foi religada às 21h30 da mesma noite.