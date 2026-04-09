Caos após temporal: BH tem ruas bloqueadas e árvores caídas nesta quinta

A tarde virou noite em Belo Horizonte (MG) nessa quarta-feira (8/4). Um temporal atingiu a Região Centro-Sul, entre 17h e 18h, com 42,6mm de chuva, mais da metade da média esperada para todo o mês de abril, 82,3mm. Com isso, a chuva deixou um rastro de destruição. Árvores caídas, carros danificados, ruas bloqueadas e alagamentos mostram os reflexos do temporal na manhã desta quinta-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 15 árvores caíram em diferentes pontos da cidade, concentradas principalmente no Centro-Sul. Na Rua Goitacazes, próximo à Praça Raul Soares, uma árvore de grande porte atingiu dois carros. Uma mulher grávida de oito meses estava dentro de um dos veículos, mas não se feriu.

Outros pontos de destruição chamam atenção na cidade. Na Rua Professor Estevão Pinto, em frente ao Hospital Lifecenter, a queda de um raio derrubou uma árvore sobre um carro. Na Avenida do Contorno, altura do nº 4777, no Bairro Serra, outra árvore atingiu um veículo, danificou a rede elétrica e provocou curto-circuito em um imóvel.

A chuva intensa também atingiu o Palácio das Artes, no Centro, e a água chegou a invadir a Midiateca João Etienne Filho, localizada no andar inferior do complexo. Já na Rua Timbiras, entre Alagoas e Sergipe, no Bairro Boa Viagem, um táxi foi atingido por uma árvore de grande porte. Na Avenida do Contorno, três pessoas estavam dentro do veículo de aplicativo, mas saíram ilesas.

Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Na Região Centro-Sul, o temporal provocou a queda de ao menos 15 árvores Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

De acordo com os bombeiros cinco árvores caíram sobre veículos, mas ninguém se feriu. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que algumas vias ainda estão parcialmente interditadas: Rua Grão Mogol, altura do nº 773; Rua Timbiras, entre Sergipe e Alagoas; e Rua Manaus, entre a Avenida do Contorno e a Rua Padre Rolim.

A chuva também teve impacto variado em outras regiões de Belo Horizonte: no Barreiro não houve registros; no Hipercentro caíram 9,0mm; no Leste, 1,8mm; no Nordeste, 0,4mm; no Noroeste e Norte, não choveu; no Oeste, 1,8mm; na Pampulha, 0,0mm; e em Venda Nova, 1,2mm.

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A Defesa Civil alerta pedestres e motoristas para redobrar a atenção nas vias e acionar imediatamente os órgãos responsáveis em caso de árvores ou fiações caídas.