MG: adolescente de 15 anos morre ao cair de cavalo e bater a cabeça
Jovem foi socorrida após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos; caso ocorreu em São João do Paraíso e é investigado pela polícia
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Uma adolescente de 15 anos morreu na noite desse domingo (19/4) ao cair de um cavalo e bater a cabeça na guia de uma calçada, no Centro de São João do Paraíso (MG), na Região Norte. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Militar, que apura as circunstâncias do acidente.
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De acordo com informações da Polícia Militar, a adolescente estava acompanhada de um amigo e retornava de uma cavalgada na comunidade Mimoso quando o animal que ela montava disparou repentinamente, sem motivo aparente.
O colega relatou que tentou alcançar o cavalo para controlar a situação, mas não conseguiu. A jovem foi arremessada no chão e bateu a cabeça na calçada. Quando o amigo conseguiu chegar até ela, a vítima já estava caída e inconsciente.
Pessoas que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e encaminharam a adolescente ao hospital do município. Apesar do atendimento, ela morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
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Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras (MG), também na Região Norte.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino