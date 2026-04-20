Operação Mar de Minas registra mais de 100 prisões no Sul do estado

Mais de 100 pessoas foram presas durante a Operação Mar de Minas 5, na Região do Lago de Furnas, no Sul do estado. O balanço parcial da ação aponta ainda a abordagem de 848 pessoas, a fiscalização de 1.422 veículos e 312 embarcações, além da apreensão de armas, celulares e drogas. A iniciativa, realizada entre 23 de março e 13 de abril, reúne forças de segurança estaduais, federais e órgãos parceiros com o objetivo de combater práticas criminosas em uma das principais áreas turísticas do estado.



Em sua quinta edição, a Operação Mar de Minas já é uma das principais estratégias de segurança pública voltadas para a região do Lago de Furnas. Coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), a ação conta com a atuação conjunta de diferentes instituições, incluindo as polícias Federal, Militar, Civil e Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, além de órgãos como a Marinha do Brasil, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Neste ano, a operação teve ainda a participação inédita do Exército Brasileiro, que contribuiu com apoio logístico às ações ostensivas.

Ao todo, 393 agentes foram mobilizados, com o uso de 208 viaturas, 10 embarcações e uma moto aquática. Durante o período analisado, foram realizados 276 testes de bafômetro em condutores e oito veículos foram retidos.

No enfrentamento direto à criminalidade, a operação resultou em 102 prisões e na lavratura de 94 autos de prisão em flagrante. Além disso, foram instaurados 200 inquéritos policiais e concluídos outros 260. As equipes também apreenderam oito armas, entre brancas e de fogo, e 32 celulares, além de porções de entorpecentes como cocaína, crack e maconha.

No ambiente aquático, a Marinha do Brasil registrou 317 abordagens realizadas em balsas, flutuantes, motos aquáticas e embarcações de transporte de passageiros, além de áreas destinadas à prática esportiva e recreativa. Ao todo, 312 embarcações foram fiscalizadas, 36 notificadas e nove apreendidas.

Segundo os organizadores, o foco não está somente NA repressão a crimes, mas também Na prevenção e Na orientação de turistas e moradores, especialmente em períodos de maior movimentação na região.

A quinta edição segue até 21 de abril e novos balanços devem ser divulgados ao término das atividades. Os dados apresentados até o momento são parciais e refletem apenas parte das ações já realizadas.



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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro