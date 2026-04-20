Sheinbaum desconhecia presença de agentes antidrogas dos EUA mortos em acidente no México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira (20) que seu governo desconhecia a presença no país de dois agentes antidrogas americanos que morreram no fim de semana em um acidente de carro após uma operação contra o narcotráfico.

"Não estávamos cientes", assegurou Sheinbaum a jornalistas, ao ser questionada sobre os dois integrantes da embaixada americana mortos na madrugada de domingo no estado de Chihuahua, no norte do país, que, segundo a presidente, estavam em território mexicano por decisão do governo estadual.

Desde seu retorno à Casa Branca, Donald Trump tem pressionado o México a conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos, enquanto Sheinbaum rejeitou as ofertas do republicano de ajuda militar para combater os cartéis.

"Não há operações conjuntas (com os Estados Unidos) em terra nem no ar", insistiu a governante de esquerda em sua habitual entrevista coletiva matinal.

Sheinbaum afirmou que pedirá ao governo de Chihuahua e ao governo dos Estados Unidos "todas as informações" para determinar se houve "alguma violação da lei de segurança nacional".

A Procuradoria de Chihuahua informou no domingo que os dois americanos morreram em um acidente rodoviário junto com dois agentes mexicanos quando retornavam de uma operação para destruir laboratórios clandestinos de fabricação de drogas sintéticas.

Os agentes estrangeiros eram "instrutores" que "estavam realizando tarefas de treinamento", detalhou o procurador estadual César Jáuregui em entrevista coletiva.

Enquanto voltavam da operação, a caminhonete em que os agentes viajavam "derrapou em algum trecho e caiu em uma ribanceira", o que provocou sua explosão, acrescentou Jáuregui.

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