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Rio: operação deixa turistas ilhados e criminosos atravessam ônibus em via

Presentes no ponto turístico do Rio de Janeiro para assistir ao nascer do sol ficaram impossibilitados de descer por conta do tiroteio

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Folhapress - Notícias
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20/04/2026 10:46

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Turistas ficam presos no alto do morro no Rio de Janeiro
Turistas ficam presos no alto do morro no Rio de Janeiro crédito: Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil no Vidigal, na zona sul do Rio, provocou tiroteio e interditou a avenida Niemeyer na manhã desta segunda-feira (20). Turistas que acompanhavam o nascer do sol no morro Dois Irmãos ficaram impedidos de descer. 

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Ação mirou chefes do Comando Vermelho investigados por atuar no sul da Bahia. Um ônibus ficou atravessado no meio da avenida Niemeyer para bloquear a passagem no sentido São Conrado e Leblon. A imagem foi flagrada pela TV Globo. 

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A via foi liberada por volta das 6h50 após escolta da Polícia Militar. Moradores relataram troca de tiros em diferentes pontos da comunidade, segundo a TV Globo. 

Turistas ficaram impedidos por cerca de uma hora de descer do morro Dois Irmãos. Durante a operação, presentes no ponto turístico do Rio para assistir ao nascer do sol ficaram impossibilitados de descer por conta do tiroteio. Somente por volta das 7h30 a trilha foi liberada. 

Imagens nas redes sociais mostram helicóptero em voos rasantes sobre a comunidade. Em alguns vídeos, é possível ouvir sons semelhantes a tiros enquanto a aeronave passa pela região. 

Quem era o alvo da operação

Polícia Civil diz que a operação teve participação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e foi coordenada pelo Ministério Público da Bahia. O objetivo era cumprir mandados contra chefes do Comando Vermelho apontados como responsáveis pelo tráfico de drogas no sul baiano.

A reportagem apurou que o principal alvo era Edinaldo Pereira Souza, o Dada. Apontado como líder do tráfico na região de Caraíva, ele fugiu da prisão em 2024 e, segundo o Ministério Público, se esconde em São Conrado, no Rio de Janeiro. 

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A polícia não informou sobre prisões. O alvo não foi encontrado até o momento.

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