Mulher e vizinho são atacados por pitbull em condomínio no Rio
Mulher está internada em hospital na capital fluminense; cachorro é do namorado dela
Gabriela Betazi, moradora de um condomínio no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi atacada por um cão da raça pitbull na noite dessa quinta-feira (16). Um vizinho tentou ajudá-la e também foi mordido.
De acordo com testemunhas, o cão é do namorado da vítima. Gabriela foi encaminhada com vários ferimentos para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.
Desde 1999, é proibida a comercialização no estado do Rio de cães da raça pitbull.
A lei também estabelece que pitbull, fila, doberman e rotweiler só podem circular em locais públicos entre dez da noite e cinco da madrugada, obrigatoriamente por guia com enforcador e focinheira.
