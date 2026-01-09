Assine
CACHORRO BRAVO

Pitbull ataca criança de três anos na boca

O animal causou ferimentos no lábio e na gengiva; ele foi capturado pelos bombeiros de Manhuaçu (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/01/2026 07:54 - atualizado em 09/01/2026 07:55

Animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu
Animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma criança de três anos ficou ferida ao ser atacada por um cachorro da raça pitbull, na tarde dessa quarta-feira (7/1), no Bairro Matinha, em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata.

A ocorrência foi registrada por volta de 14h30, na Rua São Silvestre. De acordo com a Polícia Militar, o animal pertence à tia da criança e, por circunstâncias ainda não detalhadas, atacou o menino, que sofreu ferimentos no lábio e na gengiva.

MG: mãe e filha são atacadas por pitbull adotado há um mês

O Corpo de Bombeiros foi acionado, capturou o cachorro e orientou a proprietária sobre medidas de segurança para evitar novos acidentes. O animal foi encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para uma unidade hospitalar por uma ambulância do Samu. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

