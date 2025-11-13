Novos casos de ataque de pitbull: até quando eles vão matar no Brasil?

Um bebê, de um ano, morreu atacado pelo pitbull da família em Itanhaém, no litoral Paulista. O cão vivia há sete anos na casa. O bebê foi atendido no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu. Essa raça tem causado mortes com frequência assustadora no Brasil. Tanto de pessoas como de animais. Foto: Reprodução de redes sociais e divulgação prefeitura de Praia Grande