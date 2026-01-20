Policiais matam pitbull em prisão de traficante

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi preso, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 18 anos, que resistiu a uma abordagem da Polícia Militar e instigou o animal a investir contra os policiais. O cão morreu baleado.

Tudo começou quando policiais militares, que patrulhavam o Bairro Veneza, foram abordar o homem, suspeito de tráfico de drogas, na casa, na Rua Helena Antipoff.

A denúncia era de que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Antes da abordagem, a polícia monitorou o local e observou pessoas que chegavam e assobiavam. Um homem saía, fazia a entrega da droga e recebia o dinheiro.

Com a comprovação da denúncia, os policiais foram até a casa. Segundo o boletim de ocorrência, ao encontrarem o homem, ele tinha uma arma apontada para os militares e deu ordem ao cachorro para que avançasse nos policiais.

Um dos PMs atirou no cão para se defender, segundo a corporação. O homem foi preso e desarmado, sendo levado primeiro a uma UPA, por causa de um ferimento no pescoço, e de lá para a delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na casa foram apreendidos um revólver, uma submetralhadora de fabricação artesanal, porções de cocaína, maconha e crack. Também foram recolhidos R$ 469,55 em dinheiro.