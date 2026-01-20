Policiais matam pitbull em prisão de traficante
Policiais armaram campana para conseguir provas da mercância de drogas
compartilheSIGA
Foi preso, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 18 anos, que resistiu a uma abordagem da Polícia Militar e instigou o animal a investir contra os policiais. O cão morreu baleado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Tudo começou quando policiais militares, que patrulhavam o Bairro Veneza, foram abordar o homem, suspeito de tráfico de drogas, na casa, na Rua Helena Antipoff.
Leia Mais
A denúncia era de que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Antes da abordagem, a polícia monitorou o local e observou pessoas que chegavam e assobiavam. Um homem saía, fazia a entrega da droga e recebia o dinheiro.
Com a comprovação da denúncia, os policiais foram até a casa. Segundo o boletim de ocorrência, ao encontrarem o homem, ele tinha uma arma apontada para os militares e deu ordem ao cachorro para que avançasse nos policiais.
- Comerciante é preso em flagrante vendendo cerveja para adolescente
- Homem que vendia canetas emagrecedoras em BH é preso
- Homem é preso por ameaçar companheira com arma em cidade de Minas
Um dos PMs atirou no cão para se defender, segundo a corporação. O homem foi preso e desarmado, sendo levado primeiro a uma UPA, por causa de um ferimento no pescoço, e de lá para a delegacia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na casa foram apreendidos um revólver, uma submetralhadora de fabricação artesanal, porções de cocaína, maconha e crack. Também foram recolhidos R$ 469,55 em dinheiro.