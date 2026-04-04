Mulher é presa após chamar funcionária de bar de 'macaca' no Rio de Janeiro
Suspeita ofendeu funcionária do estabelecimento em Niterói, na Região Metropolitana, e também xingou um homem que passava pelo local
Uma mulher de 54 anos foi presa na noite dessa sexta-feira (3/4) após chamar a funcionária de um bar de "macaca". O caso aconteceu na Rua Presidente Pedreira, no Bairro Ingá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além da funcionária, um homem também foi vítima da injúria racial.
Agentes do Segurança Presente foram acionados e encontraram a suspeita em estado bastante alterado. Os agentes precisaram intervir para conter a mulher e evitar que a situação se agravasse.
A mulher foi levada para a delegacia do Centro da cidade (76ª DP), onde o caso foi registrado. Após análise da ocorrência, a suspeita foi autuada por injúria racial. De acordo com as autoridades, ela permanece à disposição da Justiça.
Casos de injúria racial são enquadrados na legislação que equipara o crime ao racismo, considerado inafiançável e imprescritível, com penas que podem incluir reclusão e multa.