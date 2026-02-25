Assine
RACISMO

Adolescente denuncia injúria racial durante jogo de futebol em MG

Jovem de 16 anos afirma ter sido chamado de "macaco" por jogador do time adversário

Wellington Barbosa
25/02/2026 10:29

O homem teria dito:
O homem teria dito: "É macaco mesmo", direcionando a fala ao adolescente crédito: Pexels/Reprodução

Um adolescente de 16 anos e familiares denunciaram um homem de 34 anos por injúria racial durante uma partida de futebol em Passos (MG), no Sul do estado. O caso teria ocorrido na manhã de domingo (22/2), em um campo na Rua Caram, no Bairro Penha.

Segundo a Polícia Militar, o jovem procurou o posto policial acompanhado da mãe no dia seguinte ao episódio. Ele relatou que participava do jogo quando o homem, que atuava pelo time adversário, mandou que ele se calasse.

Ainda conforme o relato, um amigo do suspeito chamou a atenção dele pela agressividade. Em resposta, o homem disse: “É macaco mesmo”, direcionando a fala ao adolescente.

O jovem informou que comunicou o fato ao árbitro da partida, mas não há confirmação se a situação foi registrada em súmula.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Civil, responsável pela investigação do caso, e aguarda posicionamento.

Matéria em atualização

