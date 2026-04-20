Supermercado no Sul de Minas pega fogo pela segunda vez

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Pela segunda vez, as chamas de um incêndio destruíram a unidade do Supermercado Alvorada, no Centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Desta vez, o fogo se alastrou por volta das 2h45 desta segunda-feira (20/04).

atingem unidade do supermercado na madrugada e mobilizam bombeiros por horas para evitar que imóveis vizinhos fossem queimados

O estabelecimento fica situado em um polo comercial denso, próximo a farmácias, agências bancárias e clínicas médicas, que estiveram também ameaçadas pelas chamas.

Não houve registro de vítimas ou feridos, porém a estrutura do prédio sofreu danos severos e houve risco iminente de o fogo se alastrar para os vizinhos. Não se sabe o que causou o fogo.

A Sétima Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada e encontrou o imóvel com chamas em estágio avançado.

Como foi o combate às chamas?

De acordo com o CBMMG, o combate se concentrou inicialmente no isolamento do perímetro e na contenção lateral do calor. Essa manobra foi essencial para preservar as seções do supermercado que ainda não haviam sido atingidas e para proteger as edificações coladas ao local do sinistro.

Durante a operação, os combatentes utilizaram aproximadamente 40 mil litros de água para resfriar o ambiente e abater as chamas. O impacto térmico no interior da edificação foi intenso, resultando na perda da integridade de diversos setores.

Vigas e suportes não resistiram à temperatura elevada e ameaçavam desabar a qualquer momento, o que dificultou o acesso inicial dos socorristas às áreas internas.

“Foram observados danos estruturais significativos, com comprometimento do telhado, que cedeu, além do colapso de estruturas metálicas e de alvenaria”, informou o CBMMG.

O desabamento da cobertura central soterrou mercadorias e dificultou a extinção de focos localizados sob os escombros, exigindo uma atuação cautelosa das equipes de salvamento.

Além dos bombeiros, a ocorrência mobilizou a Polícia Militar, a Defesa Civil e técnicos da concessionária de energia elétrica, que interromperam o fornecimento na rede local por precaução.

Representantes da empresa acompanharam os trabalhos, auxiliando na identificação de áreas críticas e no inventário preliminar dos estragos.

Após o controle das chamas principais, os militares iniciaram a fase de rescaldo. Este procedimento envolve a varredura minuciosa e o resfriamento de pontos de calor remanescentes para impedir a reignição do fogo.

A área permanece isolada até que a perícia técnica possa entrar no local com segurança para identificar as causas do incêndio.

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Este endereço possui histórico de incidentes similares, tendo registrado um incêndio em 11 de janeiro de 2019, que começou no forro do prédio e foi contido com o uso de espuma mecânica.



Combate ao fogo em supermercado

Acionamento: chamado registrado às 2h45 (20/04)

chamado registrado às 2h45 (20/04) Estratégia: contenção lateral para proteger imóveis vizinhos

contenção lateral para proteger imóveis vizinhos Combate direto: uso de 40 mil litros de água pelas equipes da Sétima Companhia

uso de 40 mil litros de água pelas equipes da Sétima Companhia Danos colaterais: queda do telhado e colapso de vigas metálicas e paredes

queda do telhado e colapso de vigas metálicas e paredes Etapa final: fase de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos



Cuidados e prevenção em estabelecimentos comerciais