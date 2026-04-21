MG: corpo de idosa farmacêutica é encontrado em córrego

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo da farmacêutica Regina Helena Vieira de Souza, de 74 anos, foi encontrado em um córrego na zona rural de Campestre, no Sul de Minas, nesta terça-feira (21/4). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa estava desaparecida desde sexta-feira (17/4).

O CBMMG sediado em Poços de Caldas, também no Sul do estado, localizou o corpo da idosa após um trabalhador de um cafezal ter informado à corporação que teria encontrado os sapatos e a bolsa da vítima. Segundo os bombeiros, os pertences de Regina estavam a cerca de 500 metros acima do lugar onde o carro da idosa havia sido encontrado anteriormente. O veículo estava trancado e foi retirado pela perícia da Polícia Civil.

Os bombeiros fizeram uma varredura na área e encontraram o corpo em um córrego. O local foi devidamente isolado e preservado para a realização dos trabalhos periciais.

Segundo o CBMMG, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência, assim como o serviço funerário, responsável pelas providências relativas à remoção do corpo.

As buscas foram realizadas em uma ampla área de fazenda, incluindo lavouras de café, trechos de mata e proximidades de um curso d’água. Os militares utilizaram drones para ampliar o alcance das buscas.

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Conforme apurado pela TV Alterosa Sul de Minas, a mulher viajava a caminho de Alfenas quando desapareceu. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.