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MG: corpo de idosa farmacêutica é encontrado em córrego

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa estava desaparecida desde sexta-feira (17/4)

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Laura Scardua
Melissa Souza
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 18:28

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa estava desaparecida desde sexta-feira (17/4)
O CBMMG sediado em Poços de Caldas, também no Sul do estado, localizou o corpo da idosa após um trabalhador de um cafezal ter informado à corporação que teria encontrado os sapatos e a bolsa da vítima crédito: Divulgação CBMMG

O corpo da farmacêutica Regina Helena Vieira de Souza, de 74 anos, foi encontrado em um córrego na zona rural de Campestre, no Sul de Minas, nesta terça-feira (21/4). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa estava desaparecida desde sexta-feira (17/4).

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O CBMMG sediado em Poços de Caldas, também no Sul do estado, localizou o corpo da idosa após um trabalhador de um cafezal ter informado à corporação que teria encontrado os sapatos e a bolsa da vítima. Segundo os bombeiros, os pertences de Regina estavam a cerca de 500 metros acima do lugar onde o carro da idosa havia sido encontrado anteriormente. O veículo estava trancado e foi retirado pela perícia da Polícia Civil. 

Os bombeiros fizeram uma varredura na área e encontraram o corpo em um córrego. O local foi devidamente isolado e preservado para a realização dos trabalhos periciais.

Segundo o CBMMG, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência, assim como o serviço funerário, responsável pelas providências relativas à remoção do corpo. 

As buscas foram realizadas em uma ampla área de fazenda, incluindo lavouras de café, trechos de mata e proximidades de um curso d’água. Os militares utilizaram drones para ampliar o alcance das buscas. 

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Conforme apurado pela TV Alterosa Sul de Minas, a mulher viajava a caminho de Alfenas quando desapareceu. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.

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