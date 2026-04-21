MG: feriado é marcado por violência nas rodovias e pelo menos 18 mortes

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Dois desastres entre veículos de carga e de passeio com oito mortos e oito feridos fizeram da BR-251, no Norte de Minas, a estrada mais mortal do feriado prolongado do Dia de Tiradentes. Mas a violência no trânsito esteve em todos os dias do recesso, deixando pelo menos 18 óbitos desde o sábado (18/4) até esta terça-feira (21/04).

O caso mais brutal ocorreu hoje, por volta das 4h45, no KM 164, em Salinas, onde seis integrantes de uma mesma família perderam a vida em uma colisão frontal entre o trevo de Curral de Dentro e o distrito de Planalto.

A identidade das vítimas não foi divulgada, mas trata-se de um pai de 50 anos, que estava ao volante do Fiat Palio; da mãe, de 40; dos três filhos do casal (uma adolescente de 15 e duas crianças, de 3 e 10 anos) e da avó materna, de 60.

Segundo relatado por testemunhas, o carro invadiu a contramão e bateu de frente na carreta. O motorista do veículo de transporte não se feriu.

Poucos dias antes, na manhã de sábado (18/4), o trecho em Grão Mogol já havia sido palco de outra tragédia envolvendo três veículos.

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na colisão de uma carreta bitrem que tombou sobre um caminhão e um carro que transportava pacientes de Taiobeiras para Montes Claros.

Outros desastres

No primeiro dia de recesso, sábado, ainda reflexo da saída para o feriado prolongado, foram registrados sinistros nas vias que levam para as estradas, bem como nas rodovias.

Acidentes que mobilizaram equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e polícias Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PMRv) em pontos de várias rodovias mineiras, como BR-040, BR-458, BR-262, MG-050 e Anel Rodoviário.

Na Zona da Mata, uma batida frontal entre um caminhão e um carro provocou a morte do motorista do veículo de passeio na BR-262, altura do KM 58, em Manhuaçu. A vítima era o pai da família, de 35, que viajava para Guarapari (ES), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A corporação informou que a esposa, de 34, e os filhos – uma menina de 9 e um menino de 2 anos – sofreram ferimentos leves e foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

No Centro-Oeste, em Formiga, uma batida frontal entre um carro e um caminhão matou o motorista de 23 anos do veículo de passeio , na altura do Km 221, da MG-050.

A saturação das rodovias também resultou em acidentes de múltiplas colisões na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cinco carros se envolveram em um engavetamento deixando três feridos na BR-040, altura do Km 552,8, em Nova Lima, na Grande BH.

Um dia também de atropelamentos. No Anel Rodoviário da capital mineira, uma mulher de 35 anos foi atropelada e morreu no Viaduto São Francisco, na Região da Pampulha.

No Vale do Aço, um homem de 63 anos morreu depois de ser atropelado por um motociclista em Iapu. O motociclista, que trafegava no sentido Ipaba/Iapu pela BR-458, alegou à Polícia Militar que o idoso estava no meio da pista e, por isso, embora tenha tentado, não conseguiu evitar o atropelamento ao jogar a direção para a esquerda.

Já fora dos itinerários de chegada a destinos, mas dentro da rota de retorno de algumas pessoas, o domingo (19/4), também registrou sinistros, com pelo menos três acidentes graves resultando em quatro mortes.

O caso de maior letalidade foi registrado em Andradas, no Sul de Minas. Um acidente entre um carro e uma motocicleta matou os dois ocupantes do veículo de duas rodas, na MG-455.

Testemunhas disseram que a moto seguia do município de Santo Antônio do Jardim (SP), em direção a Andradas, quando bateu na traseira de um carro. O motorista, ainda não identificado, fugiu do local sem prestar socorro.

O corpo de um idoso, de 66, foi resgatado após o veículo que ele conduzia sair da pista e cair de uma ribanceira com desnível estimado entre 100 e 150 metros em relação ao nível da via. O caso ocorreu em Dionísio, no Vale do Aço.

Uma mulher, de idade não informada, morreu após a caminhonete que ela estava colidir contra um caminhão baú que estava parado e sendo transportado por um reboque.

O acidente ocorreu na madrugada, por volta das 4h40, na Avenida Ovídio de Abreu, no Bairro Belvedere, em Pará de Minas, na Região Central.

Os acidentes continuaram a ocorrer, mesmo na segunda-feira

Na segunda-feira (20/4), dia útil para quem não emendou o feriado. Ainda assim, pelo menos quatro pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em uma série de acidentes de trânsito.

Duas pessoas morreram após batida envolvendo um caminhão Mercedes-Benz 1113 e um carro VW Golf no Km 74 da rodovia MGC-497, entre os municípios de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro.

O carro transportava cinco pessoas, entre elas as duas vítimas que tiveram os óbitos constatados ainda no local. Entre os outros três ocupantes do veículo, dois apresentaram ferimentos leves e um grave. Já o condutor do caminhão teve lesões leves.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente no município de Inhaúma, na Região Central de Minas. O carro em que as duas vítimas estavam, um Fiat Palio, capotou na MG-238, próximo a um ponto de parada conhecido como restaurante Itaoca.

Os agentes encontraram as duas vítimas presas às ferragens: uma delas, uma mulher de 49 anos, já estava morta. A segunda vítima foi retirada às pressas pelos militares e levada a um hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outras duas pessoas que também estavam a bordo foram encontradas já fora do veículo e conscientes pelas equipes de resgate.

A morte do entregador por aplicativo Felipe Henrique Estevão Gonçalves, de 20, provocou comoção e mobilizou colegas de profissão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O motorista que causou a batida foi detido por suspeita de embriaguez ao volante. O acidente ocorreu em um trecho movimentado entre o Anel Viário Sul e a Avenida Vereador Carlito Cordeiro, no Bairro Laranjeiras, Zona Sul da cidade.

Dois motoristas foram presos por dirigirem embriagados e causarem acidentes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em um dos acidentes, uma pessoa ficou ferida.

O primeiro caso foi registrado no Centro, onde o motorista não respeitou o sinal vermelho e bateu em uma moto com um casal, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Olegário Maciel.

O outro caso ocorreu no Bairro Laranjeiras, na Zona Sul. Lá, um motorista pilotando um cavalo mecânico perdeu o controle do veículo e bateu em dois carros em duas ruas diferentes do bairro. Testemunhas perceberam que o motorista estava bêbado e o pararam.

Hoje, um motorista de idade não divulgada morreu pela manhã em batida com uma carreta na BR-040, na altura do km 608, em Congonhas, na Região Central de Minas.



Acidentes do feriado prolongado

Grão Mogol: colisão e tombamento de bitrem sobre caminhão e carro com duas mortes

Manhuaçu na BR-262: batida frontal mata motorista de 35 anos que viajava com a família

Nova Lima na BR-040: engavetamento entre cinco veículos deixa três pessoas feridas

Anel Rodoviário de Belo Horizonte: atropelamento fatal de uma mulher de 35 anos na Pampulha

Iapu na BR-458: idoso de 63 anos morre após ser atingido por motocicleta em rodovia

Andradas na MG-455: batida entre carro e moto causa a morte de duas pessoas

Dionísio: resgate de corpo de idoso após queda de veículo em ribanceira de 100 metros

Pará de Minas: colisão de caminhonete contra caminhão rebocado mata uma mulher

MGC-497 (Uberlândia/Prata): batida entre caminhão e carro resulta em dois óbitos no local

Inhaúma na MG-238: capotamento de Fiat Palio com uma vítima fatal e feridos presos às ferragens

Salinas na BR-251: tragédia familiar com seis mortes em colisão frontal com carreta

Uberlândia (Bairro Laranjeiras): morte de entregador de 20 anos em acidente causado por motorista embriagado

Uberlândia (Centro): batida em cruzamento após desrespeito ao sinal vermelho deixa feridos

Uberlândia (Bairro Laranjeiras): motorista de cavalo mecânico preso após atingir dois carros sob efeito de álcool

Orientações para segurança e prevenção nas estradas

Planejamento da rota: verificar as condições de tráfego e pontos de parada com antecedência

Manutenção preventiva: conferir o estado de conservação de pneus, palhetas e sistema de freios

Distância de segurança: manter afastamento adequado do veículo à frente para evitar engavetamentos

Ultrapassagem segura: realizar a manobra apenas em locais permitidos e com visibilidade total

Álcool e direção: respeitar a tolerância zero para o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir

Visibilidade em chuvas: manter faróis baixos acesos e reduzir a velocidade em trechos molhados

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Descanso obrigatório: realizar pausas a cada duas horas de direção para evitar a fadiga do condutor