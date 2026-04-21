Assine
overlay
Início Gerais
CARRO DESTRUÍDO

BH: motorista capota Corolla, derruba placa e foge durante a madrugada

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (21/4), na altura da Praça da Assembleia, Região Centro-Sul da capital

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 12:32

compartilhe

SIGA
×
Carro capota na Avenida Álvares Cabral, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, na madrugada desta terça-feira (21/4)
O condutor deixou o local com a chave na ignição do veículo, que ficou ligado e com a buzina disparada crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de um Toyota Corolla prata capotou o carro na Avenida Álvares Cabral, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após bater em uma placa de sinalização, na madrugada desta terça-feira (21/4). Ele fugiu do local em seguida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à Praça da Assembleia, por volta das 3h50. O condutor deixou o local com a chave na ignição do veículo, que ficou ligado e com a buzina disparada.

Leia Mais

Segundo os militares, havia sangue na lataria do carro, sinal de que o motorista teve algum ferimento. Também havia sinais de que o vidro traseiro foi quebrado utilizando o próprio farol do automóvel.

Imagens feitas pelos bombeiros mostram o capô bastante deformado, o que demonstra que o impacto foi bem forte. Já a placa de sinalização ficou destruída e caída atravessada na via.

Carro capota na Avenida Álvares Cabral, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, na madrugada desta terça-feira (21/4)
Placa de sinalizaÃ§Ã£o ficou caÃ­da e atravessada na avenida CBMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros aplicou serragem sobre a mancha de óleo formada na avenida, eliminou o risco de incêndio ou explosão e aguardou o reboque para remoção do veículo.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bombeiros br capota capotamento motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay