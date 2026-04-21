BH: motorista capota Corolla, derruba placa e foge durante a madrugada
Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (21/4), na altura da Praça da Assembleia, Região Centro-Sul da capital
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O motorista de um Toyota Corolla prata capotou o carro na Avenida Álvares Cabral, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após bater em uma placa de sinalização, na madrugada desta terça-feira (21/4). Ele fugiu do local em seguida.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à Praça da Assembleia, por volta das 3h50. O condutor deixou o local com a chave na ignição do veículo, que ficou ligado e com a buzina disparada.
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Segundo os militares, havia sangue na lataria do carro, sinal de que o motorista teve algum ferimento. Também havia sinais de que o vidro traseiro foi quebrado utilizando o próprio farol do automóvel.
Imagens feitas pelos bombeiros mostram o capô bastante deformado, o que demonstra que o impacto foi bem forte. Já a placa de sinalização ficou destruída e caída atravessada na via.
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O Corpo de Bombeiros aplicou serragem sobre a mancha de óleo formada na avenida, eliminou o risco de incêndio ou explosão e aguardou o reboque para remoção do veículo.