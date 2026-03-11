BH: carro capota, derruba postes e deixa casas sem energia na Pampulha

Um carro capotou e derrubou dois postes na Rua Aloísio Davis, próximo ao número 245, no Bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (11/3), por volta das 7h. Com o acidente, imóveis estão sem energia e a via segue interditada.

Moradores relatam que o ponto onde ocorreu o acidente já é conhecido por registrar ocorrências frequentes. De acordo com relatos, a rua possui dois morros muito íngremes em sequência, o que aumenta o risco para quem trafega pelo local. “Termina um e começa o outro. Já teve vários acidentes ali, inclusive com consequências sérias. Um rapaz perdeu os movimentos ao ser atropelado lá há anos".

Ainda segundo os moradores, um buraco ligado à rede de esgoto existe há cerca de três meses no início de um dos morros e está relacionados aos acidentes. O problema teria sido sinalizado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), mas continuaria representando risco. “Há alguns meses um caminhão chegou a tombar em cima de uma casa. E agora esse carro capotou e derrubou dois postes".

Por segurança, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que desligou o fornecimento no trecho afetado. "Quatro equipes estão local para reconstruir a rede danificada. Dois postes caíram, cabos de média e baixa tensão ficaram partidos e precisamos desligar a energia de 15 clientes", afirmou a companhia.

Devido à complexidade do serviço, segundo a Cemig, a previsão para normalizar a situação é até o início da noite desta quarta-feira.

A BHTrans também foi acionada para atender a ocorrência. Segundo o órgão, o trânsito está bloqueado na Rua Aloísio Davis, entre a Rua Ramiro Atanásio de Souza e a Praça Olga Agati Barbosa. A interdição também atinge a Rua Professor José Guerra. "A equipe da BHTrans vai realizar vistoria na via para avaliar as condições de segurança", reforçou o órgão.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o buraco citado por moradores na via está relacionado a uma obra da Copasa e permanece sinalizado.

A BHTrans reforçou que, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), motoristas devem dirigir e conduzir seu veículo com os cuidados necessários para preservação da segurança viária, para os pedestres e para os outros condutores. "O comportamento adequado e responsável do motorista, respeitando as normas de trânsito e as sinalizações, é fundamental para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. As causas do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos de segurança", finalizou.

Ninguém ficou ferido com o impacto. A orientação é que motoristas e pedestres devem evitar o trecho interditado até a conclusão dos trabalhos e reparos na rede elétrica.



A reportagem procurou a Copasa para comentar a situação do buraco apontado pelos moradores e informou em nota que, "de acordo com vistoria realizada no local, o poço de visita (PV) da rede de esgoto na Rua Aloísio Davis, próximo ao número 245, no bairro Ouro Preto, encontra-se devidamente sinalizado com placa e cones".

No entanto, reforçou que a sinalização não foi a causa do acidente. "Conforme levantamentos preliminares, o veículo não conseguiu subir a via, que é íngreme, e acabou descendo de ré, colidindo com um poste. A Companhia reitera que a finalização da manutenção do poço de visita está programada para esta quinta-feira (12/3)", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice