CHUVAS NA CAPITAL

Árvore de grande porte cai e deixa mais de 70 casas sem energia em BH

Queda na Rua dos Aimorés, no Barro Preto, ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26/2) e danificou três postes; via segue interditada. Veja fotos

Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
26/02/2026 17:18 - atualizado em 26/02/2026 17:18

Funcionários da Cemig e bombeiros trabalham na remoção da árvore de grande porte que caiu na Rua dos Aimorés, no Barro Preto crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.085, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2), por volta das 0h30. Com a queda no trecho entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, postes ficaram danificados, imóveis estão sem energia e a via segue interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados e estiveram no local para realizar o corte da árvore que danificou também a rede elétrica, com apoio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Polícia Militar (PMMG).

Após as chuvas que atingiram Belo Horizonte no últimos dias, uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26/2). Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Leandro Couri/EM/D.A. Press
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Divulgação/CBMMG
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Divulgação/CBMMG
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.410, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2). Divulgação/CBMMG

A Cemig informou que, por segurança, a energia precisou ser desligada. Ao menos 75 consumidores ficaram sem luz na região. "Cinco equipes foram mobilizadas para atuar na mitigação de riscos e reconstrução da rede", afirmou a companhia.

Ainda segundo a concessionária, a previsão é de que o fornecimento de energia seja restabelecido até o início da noite desta quinta-feira.

Ninguém ficou ferido com o impacto. A orientação é que motoristas e pedestres devem evitar o trecho interditado até a conclusão dos trabalhos e reparos na rede elétrica.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

