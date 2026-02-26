Árvore de grande porte cai e deixa mais de 70 casas sem energia em BH
Queda na Rua dos Aimorés, no Barro Preto, ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26/2) e danificou três postes; via segue interditada. Veja fotos
Uma árvore de grande porte caiu na Rua dos Aimorés, próximo ao número 3.085, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26/2), por volta das 0h30. Com a queda no trecho entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida Barbacena, postes ficaram danificados, imóveis estão sem energia e a via segue interditada.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados e estiveram no local para realizar o corte da árvore que danificou também a rede elétrica, com apoio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Polícia Militar (PMMG).
A Cemig informou que, por segurança, a energia precisou ser desligada. Ao menos 75 consumidores ficaram sem luz na região. "Cinco equipes foram mobilizadas para atuar na mitigação de riscos e reconstrução da rede", afirmou a companhia.
Ainda segundo a concessionária, a previsão é de que o fornecimento de energia seja restabelecido até o início da noite desta quinta-feira.
Ninguém ficou ferido com o impacto. A orientação é que motoristas e pedestres devem evitar o trecho interditado até a conclusão dos trabalhos e reparos na rede elétrica.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro