Árvore cai sobre residência em cidade da RMBH

Uma árvore caiu sobre uma residência no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23/2). O Corpo de Bombeiro continua no local prestando atendimento.

De acordo com os relatos da corporação, o tronco teria caído sobre a casa com as recentes chuvas na cidade. Ninguém se feriu com o incidente.

A Defesa Civil de Ibirité também foi acionada para comparecer ao local. Os bombeiros identificaram que a árvore caiu sobre a casa causou danos estruturais à residência, o que resultou na interdição do imóvel e solicitação para que os moradores desocupassem o local.

Até o momento, não foi feito o corte da árvore no local. Tanto a Defesa Civil quanto os bombeiros elaboram um plano para a remoção segura. Ainda não há prazo definido para a retirada do tronco da residência. O motivo da demora para a remoção não foi informado à reportagem.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro