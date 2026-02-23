Assine
TEMPORADA DE CHUVAS

Árvore cai sobre residência em cidade da RMBH

Acidente foi provocado pelo volume de chuvas na madrugada desta segunda-feira (23/2). Imóvel foi interditado

23/02/2026 18:25

Queda de árvore sobre residência no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, interditou o imóvel
Queda de árvore sobre residência no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, interditou o imóvel crédito: CBMMG / Reprodução

Uma árvore caiu sobre uma residência no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23/2). O Corpo de Bombeiro continua no local prestando atendimento. 

De acordo com os relatos da corporação, o tronco teria caído sobre a casa com as recentes chuvas na cidade. Ninguém se feriu com o incidente. 

A Defesa Civil de Ibirité também foi acionada para comparecer ao local. Os bombeiros identificaram que a árvore caiu sobre a casa causou danos estruturais à residência, o que resultou na interdição do imóvel e solicitação para que os moradores desocupassem o local. 

Até o momento, não foi feito o corte da árvore no local. Tanto a Defesa Civil quanto os bombeiros  elaboram um plano para a remoção segura. Ainda não há prazo definido para a retirada do tronco da residência. O motivo da demora para a remoção não foi informado à reportagem. 

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

