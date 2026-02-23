Árvore cai sobre residência em cidade da RMBH
Acidente foi provocado pelo volume de chuvas na madrugada desta segunda-feira (23/2). Imóvel foi interditado
compartilheSIGA
Uma árvore caiu sobre uma residência no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23/2). O Corpo de Bombeiro continua no local prestando atendimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com os relatos da corporação, o tronco teria caído sobre a casa com as recentes chuvas na cidade. Ninguém se feriu com o incidente.
- Queda de galhos de árvore deixa moradores de bairro de BH sem luz
- Pancadas de chuva em BH provocam quedas de árvores
- Vídeo: árvore cai na MG-030 e interdita trânsito entre Nova Lima e BH
A Defesa Civil de Ibirité também foi acionada para comparecer ao local. Os bombeiros identificaram que a árvore caiu sobre a casa causou danos estruturais à residência, o que resultou na interdição do imóvel e solicitação para que os moradores desocupassem o local.
Até o momento, não foi feito o corte da árvore no local. Tanto a Defesa Civil quanto os bombeiros elaboram um plano para a remoção segura. Ainda não há prazo definido para a retirada do tronco da residência. O motivo da demora para a remoção não foi informado à reportagem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro