Dois motoristas são presos após atropelamento e colisões em Uberlândia
Os condutores foram flagrados com sinais de embriaguez em dois casos diferentes e que deixaram uma pessoa ferida
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Dois motoristas foram presos por dirigirem embriagados e causarem acidentes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (19/4). Num dos acidentes, uma pessoa ficou ferida.
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O primeiro caso foi registrado no Centro, onde o motorista não respeitou o sinal vermelho e bateu em uma moto com um casal, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Olegário Maciel.
O casal foi jogado na Praça Tubal Vilela e a mulher que ia na garupa ficou machucada, precisando de atendimento médico. O motorista parou cerca de um quarteirão depois da batida e, como pessoas que viram o acidente imaginaram que ele estava tentando fugir, a Polícia Militar foi acionada.
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Uma equipe estava bem próxima do local e fez a prisão do homem. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro. No entanto, os militares atestaram os sinais da embriaguez.
Cavalo mecânico
O outro caso aconteceu no Bairro Laranjeiras, na zona sul. Lá, um motorista pilotando um cavalo mecânico perdeu o controle do veículo e bateu em dois carros em duas ruas diferentes do bairro.
Testemunhas perceberam que o motorista estava bêbado e o pararam. O homem foi tirado do veículo e as pessoas que presenciaram tomaram a chave que estava na ignição. A polícia foi chamada.
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O condutor também não quis fazer o teste com o etilômetro, mas ele foi detido por dirigir depois de beber.