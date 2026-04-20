Assine
overlay
Início Gerais
DIREÇÃO IMPRUDENTE

Dois motoristas são presos após atropelamento e colisões em Uberlândia

Os condutores foram flagrados com sinais de embriaguez em dois casos diferentes e que deixaram uma pessoa ferida

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/04/2026 23:41

compartilhe

SIGA
×
Dois motoristas são presos depois de atropelamento e batidas em Uberlândia
Dois motoristas são presos depois de atropelamento e batidas em Uberlândia crédito: Leo Soares/Divulgação

Dois motoristas foram presos por dirigirem embriagados e causarem acidentes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (19/4). Num dos acidentes, uma pessoa ficou ferida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O primeiro caso foi registrado no Centro, onde o motorista não respeitou o sinal vermelho e bateu em uma moto com um casal, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Olegário Maciel.

O casal foi jogado na Praça Tubal Vilela e a mulher que ia na garupa ficou machucada, precisando de atendimento médico. O motorista parou cerca de um quarteirão depois da batida e, como pessoas que viram o acidente imaginaram que ele estava tentando fugir, a Polícia Militar foi acionada.

Leia Mais

Uma equipe estava bem próxima do local e fez a prisão do homem. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro. No entanto, os militares atestaram os sinais da embriaguez.


Cavalo mecânico

O outro caso aconteceu no Bairro Laranjeiras, na zona sul. Lá, um motorista pilotando um cavalo mecânico perdeu o controle do veículo e bateu em dois carros em duas ruas diferentes do bairro.

Testemunhas perceberam que o motorista estava bêbado e o pararam. O homem foi tirado do veículo e as pessoas que presenciaram tomaram a chave que estava na ignição. A polícia foi chamada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O condutor também não quis fazer o teste com o etilômetro, mas ele foi detido por dirigir depois de beber.

Tópicos relacionados:

acidentes-de-transito triangulomineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay