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ACIDENTE NA MGC-356

Tragédia no Belvedere: jovem que estava em moto de app deixa o hospital

Italo Leandro, de 16 anos, foi internado em estado grave depois de sofrer o acidente que matou um motociclista de aplicativo na MGC-356, em BH, no dia 12

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 13:39

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Adolescente de 16 anos que estava na garupa de moto atingida por caminhonete na MGC-356 está em estado grave
Adolescente de 16 anos estava na garupa de moto atingida por caminhonete na MGC-356 crédito: Arquivo pessoal/Reprodução/Redes sociais

O adolescente de 16 anos que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada do dia 12, recebeu alta nesta terça-feira (21/4). De acordo com Helenice Martins dos Santos, mãe de Italo Leandro, os médicos autorizaram a ida dele pra casa depois de acompanhar a evolução do quadro, que era grave.

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O jovem acordou do coma no dia 14, com o estado de saúde crítico. Ele sofreu lesões no fígado, no baço, em um dos rins e teve sangramento abdominal e precisou fazer diversos exames.

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Italo estava indo trabalhar por meio de uma corrida de moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor, na altura do Ponteio Lar Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O jovem foi encaminhado ao Hospital João XXIII com ferimentos graves e ficou internado até hoje. O motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu no local.

Segundo Helenice, o adolescente trabalha vendendo balas em bares e festas. Ele saiu de um ponto onde costuma vender os doces e se direcionava para um show na região no dia do acidente. “Meu filho tem apenas 16 anos e sempre gostou de correr atrás das coisas dele”, disse na ocasião.
No entanto, a viagem foi interrompida pelo acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete, de 45 anos, e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. O motorista, que é empresário e morador de Nova Lima, na Grande BH, foi preso em flagrante, mas foi liberado depois de passar por audiência de custódia e pagar uma fiança de R$ 48.630.
À Polícia Militar (PM), o condutor disse que seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta "apareceu" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se lembra com precisão da dinâmica da colisão. Danilo Pereira Marinho teve traumatismo craniano e a morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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