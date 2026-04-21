Tragédia no Belvedere: jovem que estava em moto de app deixa o hospital

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O adolescente de 16 anos que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada do dia 12, recebeu alta nesta terça-feira (21/4). De acordo com Helenice Martins dos Santos, mãe de Italo Leandro, os médicos autorizaram a ida dele pra casa depois de acompanhar a evolução do quadro, que era grave.

O jovem acordou do coma no dia 14, com o estado de saúde crítico. Ele sofreu lesões no fígado, no baço, em um dos rins e teve sangramento abdominal e precisou fazer diversos exames.

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Italo estava indo trabalhar por meio de uma corrida de moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor, na altura do Ponteio Lar Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O jovem foi encaminhado ao Hospital João XXIII com ferimentos graves e ficou internado até hoje. O motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu no local.

sempre gostou de correr atrás das coisas dele”, disse na ocasião.

Segundo Helenice, o adolescente trabalha vendendo balas em bares e festas. Ele saiu de um ponto onde costuma vender os doces e se direcionava para um show na região no dia do acidente. “Meu filho tem apenas 16 anos e”, disse na ocasião.

No entanto, a viagem foi interrompida pelo acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete, de 45 anos, e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. O motorista, que é empresário e morador de Nova Lima, na Grande BH, foi preso em flagrante, mas foi liberado depois de passar por audiência de custódia e pagar uma fiança de R$ 48.630.



À Polícia Militar (PM), o condutor disse que seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta "apareceu" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se lembra com precisão da dinâmica da colisão. Danilo Pereira Marinho teve traumatismo craniano e a morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

