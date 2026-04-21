Tragédia no Belvedere: jovem que estava em moto de app deixa o hospital
Italo Leandro, de 16 anos, foi internado em estado grave depois de sofrer o acidente que matou um motociclista de aplicativo na MGC-356, em BH, no dia 12
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O adolescente de 16 anos que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada do dia 12, recebeu alta nesta terça-feira (21/4). De acordo com Helenice Martins dos Santos, mãe de Italo Leandro, os médicos autorizaram a ida dele pra casa depois de acompanhar a evolução do quadro, que era grave.
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O jovem acordou do coma no dia 14, com o estado de saúde crítico. Ele sofreu lesões no fígado, no baço, em um dos rins e teve sangramento abdominal e precisou fazer diversos exames.
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Italo estava indo trabalhar por meio de uma corrida de moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor, na altura do Ponteio Lar Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O jovem foi encaminhado ao Hospital João XXIII com ferimentos graves e ficou internado até hoje. O motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu no local.