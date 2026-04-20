Grande BH: homem é preso após invadir contramão e bater em motociclista

Um motorista, que apresentava sinais de embriaguez, invadiu a contramão e atingiu um motociclista na noite desse domingo (20/4), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi arremessada da moto e se feriu, apresentando lesão no fêmur e no membro inferior direito. O veículo também foi danificado no acidente.

O acidente ocorreu na Rua Januária, no Bairro Vila Nossa Senhora da Conceição. Populares que estavam no local confirmaram que o Renault Sandero estava transitando na contramão.

O motociclista, de 56 anos, atingido pelo carro contou à PM que transitava na Rua Januária quando o Sandero invadiu a contramão e atingiu a moto. Ele relatou que o motorista do carro apresentava dificuldade na fala e que tentou fugir quando causou o acidente.

Um militar que estava de folga e presenciou a situação foi responsável por conter o suspeito para que ele não fugisse. A Polícia foi acionada e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Posteriormente, o condutor do carro relatou que estava transitando na via, voltando de para sua casa, quando a moto surgiu repentinamente. Também confirmou ter ingerido cerveja na festa em que estava antes do acidente, segundo a PM.

O motociclista foi atendido pela unidade de resgate, que prestou os primeiros socorros e depois encaminhado para o Pronto-atendimento próximo. Foram confirmadas lesões no fêmur, na têmpora facial e no membro inferior direito do condutor.

O homem, que dirigia o Sandero, teve voz de prisão dada no local do acidente e vai responder por lesão corporal e condução de veículo sob o efeito de álcool.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro