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MORTE NAS ESTRADAS

Colisão frontal mata motorista e cachorro em MG; veja

Acidente deixou ainda três pessoas feridas, incluindo um adolescente de aproximadamente 15 anos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/04/2026 08:30

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O condutor do Corolla morreu na hora, assim como um cachorro que estava no veículo
O condutor do Corolla morreu na hora, assim como um cachorro que estava no veículo crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma batida de frente de dois carros matou um motorista e um cachorro na noite desse domingo (12/4), na MG-179, em Espírito Santo do Dourado (MG), no Sul do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 18h30, no km 92 da rodovia, próximo ao Posto do Cervo.

Os carros envolvidos são um Honda Civic, de Pouso Alegre (MG), e um Toyota Corolla, de São Paulo (SP). O condutor do Corolla e um cachorro que estavam com ele morreram na hora.

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Já no Civic, o motorista, de cerca de 50 anos, foi socorrido com vida pelo Samu. Uma mulher, também com aproximadamente 50 anos, e um adolescente de 15 anos ficaram com várias lesões graves e foram levados ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

O Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Civil atenderam a ocorrência. Depois dos trabalhos da perícia, o corpo da vítima foi retirado das ferragens.

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Devido ao vazamento de óleo dos carros, foi jogada serragem na pista para evitar novos acidentes.

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