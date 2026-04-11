Homem fratura os dois braços em colisão com caminhão na "Curva da Morte"

Um homem ficou gravemente ferido em uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, na manhã deste sábado (11/4), na MG-167, entre Varginha (MG) e Três Pontas (MG), no Sul de Minas.

O acidente aconteceu nas proximidades do trecho conhecido como “Curva da Morte”, logo na saída de Varginha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, com idade entre 25 e 30 anos, ficou presa às ferragens do veículo e apresentava fraturas nos dois braços. O homem estava bastante agitado no momento do resgate.

Militares abriram as portas do veículo, removeram a vítima e a encaminharam ao Samu.

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O homem foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor, em Varginha. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deu apoio à ocorrência, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.