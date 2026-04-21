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RODOVIAS MINEIRAS

Motorista sem cinto de segurança morre em batida com carreta na BR-040

Acidente ocorreu em Congonhas, na altura do km 608, na manhã desta terça-feira (21/4) de Tiradentes, e provocou congestionamento na volta do feriadão

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 13:22

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Batida entre jipe e carreta deixa um morto na BR-040, em Congonhas (MG), na volta do feriado de Tiradentes (21/4)
Batida entre jipe e carreta deixa um morto na BR-040, em Congonhas, na volta do feriado de Tiradentes (21/4) crédito: PRF/Divulgação

Um motorista, de idade não divulgada, morreu na manhã desta terça-feira (21/4), em batida com uma carreta na BR-040, na altura do km 608, em Congonhas, na Região Central de Minas.

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De acordo com a EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, o acidente foi registrado por volta das 11h30. O motorista, que morreu no local, não usava cinto de segurança.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia da Polícia Civil (PC) também foram acionadas. Equipes operacionais da concessionária atuaram no atendimento do acidente, com viatura de inspeção, guincho e ambulância.

Devido à batida, o sentido Rio de Janeiro teve o tráfego desviado para a via marginal. Não há interdição no sentido Belo Horizonte, mas o fluxo segue lento. Segundo a EPR Via Mineira, o trecho está devidamente sinalizado.

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Até as 12h40, havia três quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e dois quilômetros no sentido BH.

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