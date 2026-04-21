Motorista sem cinto de segurança morre em batida com carreta na BR-040

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista, de idade não divulgada, morreu na manhã desta terça-feira (21/4), em batida com uma carreta na BR-040, na altura do km 608, em Congonhas, na Região Central de Minas.

De acordo com a EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, o acidente foi registrado por volta das 11h30. O motorista, que morreu no local, não usava cinto de segurança.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia da Polícia Civil (PC) também foram acionadas. Equipes operacionais da concessionária atuaram no atendimento do acidente, com viatura de inspeção, guincho e ambulância.

Devido à batida, o sentido Rio de Janeiro teve o tráfego desviado para a via marginal. Não há interdição no sentido Belo Horizonte, mas o fluxo segue lento. Segundo a EPR Via Mineira, o trecho está devidamente sinalizado.

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Até as 12h40, havia três quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e dois quilômetros no sentido BH.